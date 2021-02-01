С помощью денег ежедневно решается невероятное количество проблем. Для того чтобы тратить средства, необходимо их регулярно зарабатывать.

Источник: 24 канал

Желание найти высокооплачиваемую работу в таком случае есть вполне натуральным. Но на практике, чем больше человек зарабатывает, тем больше он и тратит. Разорвать стремительный круговорот денег можно благодаря простой схеме.

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Работа начинает забирать большое количество времени, а мечты и цели, которые были определены еще до трудоустройства, отходят на задний план.

Что такое финансовая независимость Это правильное распределение собственных ресурсов, в условиях которого появляется возможность тратить время и усилия на то, что нравится, а не на то, чтобы погасить банковские кредиты, долги или оплатить обучение детей.

Как достичь финансовой независимости

Безусловно, чтобы достичь финансовой независимости, одного лишь желания мало. Эксперты советуют использовать простую и надежную схему:

зарабатывай;

накапливай;

приумножай.

Зарабатывать в такой схеме означает мотивировать себя к профессиональному росту, повышать собственную квалификацию и стоимость навыков на рынке труда. Кроме этого, следует всегда искать дополнительные источники дохода.

Накапливать означает не тратить все заработанные средства, а хранить их хотя бы небольшую часть и создавать свой собственный капитал.

Приумножать – вкладывать деньги в различные инвестиционные инструменты. Погрузившись в мир инвестиций, можно найти и понять все виды пассивного дохода, а не только ориентироваться на депозиты в банках или вложения денег в недвижимость.