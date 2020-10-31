Кропивницкий попал в оранжевую эпидемическую зону. Однако из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом школы не будут закрывать.

Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет 24 канал.

К слову Как проводить учительские совещания во время дистанционного обучения: главные советы

Несмотря на напряженную эпидситуацию с понедельника, 1 ноября, за парты после каникул позволят вернуться ученикам начальных классов и выпускникам. Остальные школьники сейчас будут учиться дистанционно.

Справка. На Кировоградщине с начала учебного года коронавирус обнаружили у 15-х учеников. Заразились также более 60 преподавателей.

"Очень тяжело детям начальной школы, то есть 1 – 4 класс. Особенно это ученики 1 – 2 классов, которые еще недостаточно владеют технологиями дистанционного обучения. 9 классы готовятся к государственной итоговой аттестации. 10-11 к внешнему независимому оцениванию. Поэтому принято вот такое решение", - пояснила руководитель управления образования Кропивницкого городского совета Лариса Костенко.