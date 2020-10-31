Кропивницкий попал в оранжевую зону: откроют ли школы
Кропивницкий попал в оранжевую эпидемическую зону. Однако из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом школы не будут закрывать.
Такое решение приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом пишет 24 канал.
К слову Как проводить учительские совещания во время дистанционного обучения: главные советы
Несмотря на напряженную эпидситуацию с понедельника, 1 ноября, за парты после каникул позволят вернуться ученикам начальных классов и выпускникам. Остальные школьники сейчас будут учиться дистанционно.
"Очень тяжело детям начальной школы, то есть 1 – 4 класс. Особенно это ученики 1 – 2 классов, которые еще недостаточно владеют технологиями дистанционного обучения. 9 классы готовятся к государственной итоговой аттестации. 10-11 к внешнему независимому оцениванию. Поэтому принято вот такое решение", - пояснила руководитель управления образования Кропивницкого городского совета Лариса Костенко.
Поделиться новостью