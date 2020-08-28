В Украине наблюдается кризис системы высшего образования. И именно это может создать угрозу государственной и национальной безопасности Украины.

Так уверяет секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает пресс-служба СНБО.

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Ведомство пришло к такому выводу из-за результатов анализа системы высшего образования с помощью программно-аппаратного комплекса "СОТА".

"Можно сделать вывод о системном кризисе в сфере высшего образования, что формирует потенциальные и реальные угрозы государственной и национальной безопасности Украины", – сказал секретарь СНБО.

По его словам, наука и технологии Украины значительно отстают от развитых стран. В связи с этим в СНБО отметили необходимость возродить научно-технический потенциал Украины.

Данилов привел основные направления новейших технологий, которые будут иметь определяющее влияние на социально-экономическое развитие мира и на обеспечение безопасности и обороны в ближайшие 20 лет. В частности:

большие данные и расширенная аналитика;

искусственный интеллект;

технологии автономности;

квантовые технологии;

космические технологии;

гиперзвуковые технологии;

биотехнологии и технологии усовершенствования человека;

новейшие материалы и производство.

Данилов добавляет, что развитие наукоемких отраслей позволит противодействовать широкому спектру существующих и будущих угроз.

Поэтому СНБО в ближайшее время рассмотрит реформу образования в контексте совершенствования государственной политики.