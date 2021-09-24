В Кривом Роге ученица попала в больницу из-за конфликта с директором школы

В Кривом Роге директор школы накричала на ученицу из-за того, что девочка опоздала на урок. Этот конфликт привел к тому, что 8-классницу из школы забрала скорая в больницу с повышенным давлением 140 на 90.

Депутат районного совета Юрий Понькин рассказал, что первый урок, на который и опоздала девочка, проводила директор школы Ольга Лузан. По словам Понькина, коллеги говорят, что в руководительницы взрывной характер и хамские манеры.

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Эта неприятная ситуация произошла в школе Кривого Рога № 48. Ученица 8 класса опоздала в школу из-за проблем с транспортом.

Директор 10 минут кричала на школьницу из-за опоздания. А на перемене у ребенка от стресса резко поднялось артериальное давление. Классный руководитель заметила сильный тремор и отвела ребенка к медику.

Выяснилось, что из-за конфликта у ученицы поднялось давление 140/90. Школьная врач дала девочке таблетку, но лекарства не подействовали и пришлось вызвать скорую. Ребенка экстренно госпитализировали.

Добавим, что все учителя школы знают о хронических заболеваниях школьницы, но это не остановило директора, чтобы отругать девушку.

Как отметили в комментариях родители, директор действительно имеет репутацию тирана и скандального человека. Дети часто записывают на аудио крики и хамство на уроках, но родители ничего с этим сделать не могут.



Школа №48 в Кривом Роге / Фото Wikimapia

Кроме того, как сообщил Понькин, школа № 48 неоднократно фигурировала в репортажах, поскольку там во дворе не убирают сорняки, а спортзал не могут отремонтировать уже 7 лет. Во время съемок сюжета директор даже набросилась с кулаками на журналистов.

К слову, в столичной школе учитель якобы избил пятиклассника. Директор учебного заведения подтвердила, что инцидент действительно был, и отметила, что там проверяют все обстоятельства и обязательно накажут учителя в случае доказательства вины. Детали – читайте в статье.

Текст публикации Юрия Понькина:

И снова 48-я школа. Восьмиклассницу спасает скорая после "общения" с директором. Со мной госпожа Лузан говорить отказалась, поэтому, выкладываю все со слов матери, а дальше разберется комиссия.

Девушка опоздала на первый урок из-за транспортных проблем. Урок проводила директор школы Ольга Лузан, госпожа довольно известная в наших краях своим взрывным характером и хамскими манерами (со слов родителей и бывших коллег).

Девушка несколько минут выслушивала крик педагога. Моральное давление привело к поднятию давления у девушки, на перемене классная руководительница заметила тремор в теле ученицы и отвела к медику. Давление 140/90, дали таблетку, не помогло, вызвали скорую.