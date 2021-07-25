196 баллов по истории: в Кривом Роге пожизненно заключенный успешно сдал 3 предмета ВНО

Приговоренный к пожизненному заключению успешно сдал ВНО по 3 предметам. Мужчине удалось получить 196 баллов за экзамен по истории Украины.

Заключенный отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в государственном учреждении "Криворожское учреждение исполнения наказаний № 3". О результатах экзаменов журналистам сообщил служащий Андрей Сулейманов.

К теме Рейтинги абитуриентов, планы на начало обучения и экзамен для чиновников: неделя в образовании

Заключенный успешно сдал ВНО

В целом мужчина сдал экзамены по 3 предметам:

Украинский язык и литература – 149 баллов;

история Украины – 196 баллов;

математика – 138 баллов.

Такие результаты ВНО дают право осужденному выбирать, в каком высшем учебном заведении получать образование. Кроме того, такой рейтинг позволит гражданину учиться по государственному заказу, то есть, бесплатно.



Заключенный успешно сдал ВНО / Фото "Кривой Рог Life"

Что известно об осужденном

Мужчина в 2021 году закончил Криворожскую СОШ №42. Он поблагодарил своих учителей за качественное, содержательное обучение и возможность выбрать профессию.

Всего в КУИН №3 в 2021 году тестировали в формате ВНО 5 осужденных. Еще один заключенный сдал экзамен по истории Украины на 147 баллов.