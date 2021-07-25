196 баллов по истории: в Кривом Роге пожизненно заключенный успешно сдал 3 предмета ВНО
Источник:"Кривой Рог Life"
Приговоренный к пожизненному заключению успешно сдал ВНО по 3 предметам. Мужчине удалось получить 196 баллов за экзамен по истории Украины.
Заключенный отбывает наказание в виде пожизненного лишения свободы в государственном учреждении "Криворожское учреждение исполнения наказаний № 3". О результатах экзаменов журналистам сообщил служащий Андрей Сулейманов.
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Заключенный успешно сдал ВНО
В целом мужчина сдал экзамены по 3 предметам:
- Украинский язык и литература – 149 баллов;
- история Украины – 196 баллов;
- математика – 138 баллов.
Такие результаты ВНО дают право осужденному выбирать, в каком высшем учебном заведении получать образование. Кроме того, такой рейтинг позволит гражданину учиться по государственному заказу, то есть, бесплатно.
Заключенный успешно сдал ВНО / Фото "Кривой Рог Life"
Что известно об осужденном
Мужчина в 2021 году закончил Криворожскую СОШ №42. Он поблагодарил своих учителей за качественное, содержательное обучение и возможность выбрать профессию.Обратите внимание! Всего в КУИН №3 в 2021 году тестировали в формате ВНО 5 осужденных. Еще один заключенный сдал экзамен по истории Украины на 147 баллов.