Министр образования отметил, что год пандемии – это совершенно необычный год для всего мира, не только для Украины.

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По его словам, позиция всего мира, и МОН не исключение, в том, что дистанционное образование никогда не заменит полноформатного очного общения.

"Но это возможность не останавливать образовательный процесс во время, например, красных зон карантина, когда посещение учебных заведений запрещено", – подчеркнул Шкарлет.

Он отметил, что сейчас раз в два месяца Государственная служба качества образования делает мониторинги относительно качества и наличия остаточных знаний после изучения образовательной программы.

Так, апрельский мониторинг, по сравнению с декабрьским, показывает, что уровень дистанционного образования на 10 – 15% улучшился и сейчас составляет 70 – 75%.

В целом мы примерно на 8% процентов оцениваем падение качества, но это на самом деле не критично... В период специфических условий ведения обучения мы все-таки выстояли. Критического падения качества в украинском образовании нет,

– добавил глава МОН.

Шкарлет рассказал, что в конце года практически всю программу дети изучили, и при первых выходах в очное обучение они столкнулись с навалом контрольных работ.

"Дети ведь тоже находятся в стрессовом состоянии от этой пандемии, от отсутствия социализации. Им тоже нужно время. Нельзя заваливать их непомерным количеством стрессовой нагрузки", – считает он.

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Кроме того, министр не исключает, что следующей осенью школы снова частично вернутся к дистанционному обучению.

Учителям придется привыкнуть к реалиям "постковидной" жизни, не исключено, что ПЦР-тест или прививки от коронавируса со временем станут обязательными для педагогов,

– считает министр образования.

Шкарлет отметил, что возможно, педагогов будут прививать и вакциной украинского производства, ведь наши ученые уже делают успехи в этом направлении.

К слову, Шкарлет рассказал, что пока в Украине от учителей не требуют обязательной прививки против коронавируса. Но в правительстве прорабатывают этот вопрос. Поэтому, для педагогов могут ввести обязательную вакцинацию или ПЦР-тест.