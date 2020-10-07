В США кризисный момент из-за коронавируса – там зафиксировали около 7,6 миллиона случаев заболевания. Из-за этого в Нью-Йорке закрыли сотни школ на карантин.

Об этом сообщает американское издание CBS New York.

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Государственные и частные учебные заведения закрыли на карантин в ряде районов Нью-Йорка, где зафиксировано увеличение динамики новых случаев коронавируса.

Так, школы будут закрыты на карантин минимум на две недели. "Сейчас наступил критический момент в нашей борьбе с коронавирусом. Мы должны быть жесткими", – сказал мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

Кроме того, власти штата даже задумываются о том, чтобы запретить работать компаниям и предприятиям в этих же опасных зонах.

К слову, в США зафиксировали около 7,6 миллионов случаев заболевания коронавирусом, 215 тысяч человек умерли.