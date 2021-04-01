Возможности и риски: как криптовалюта развивает новые направления финансовой грамотности
Среди глобальной пандемии и своеобразного отрыва финансовых рынков от экономики, произошел внезапный взрыв криптовалютных инвестиций. За последние два года объемы торгов достигли рекордных показателей.
Источник:Worth
Согласно недавнему исследованию Cornerstone Advisors, уже 15 процентов американцев начали владеть криптовалютой. Половина вкладчиков инвестировала в такой вид финансового инструмента в прошлом году впервые.
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Ситуация на рынке
За последние несколько лет различные виды криптовалюты начали укреплять свои позиции.
Например, в биткойн начали инвестировать огромные корпорации, в частности компания Square вложила в виртуальную валюту целых 50 миллионов долларов. PayPal дала возможность покупать и продавать биткойн пользователям прямо на платформе.
Сейчас в мире существует более 4 000 различных видов виртуальных валют. Цели государства создают собственные национальные криптовалюты, в частности Эквадор, Китай, Сенегал, Сингапур и Тунис.
Проблема финансовой грамотности
Пока современный инструмент инвестиций набирает все большую популярность, уровень финансовой грамотности людей по всему миру оставляет желать лучшего.
К примеру, в США только 17 процентов населения в возрасте от 18 до 34 лет могут правильно ответить на 4 из 5 базовых вопросов на тему финансов.
Таким образом, большой разрыв в знаниях и возможностях, вместе с развитием современных инвестиционных инструментов, приводит к еще большему классовому делению, где богатые, технически подкованные и образованные люди, становятся еще на ранг выше, чем бедные и финансово неграмотные.
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Направления развития
Финансовая и цифровая грамотность во главе с развитием криптовалюты создает новые пробелы в знаниях людей. Появляются все новые отрасли и методы приумножения ресурсов, которые требуют усиленного изучения финансовых тем, в частности:
- мошенничество и возможности защиты собственного капитала от хакеров;
- понятие "холодных" и "горячих" цифровых кошельков;
- технологии как метод современных инвестиций;
- торговля криптовалютой и возможные финансовые риски.
В отличие от отдельных акций, стоимость которых базируется на реальных экономических показателях, стоимость криптовалюты не закреплена ни за чем, кроме цены, за которую ее готовы покупать и продавать на рынке.
Все больше молодых инвесторов подвергаются огромному риску, вкладывая деньги в криптовалюту, вместе с тем не имея достаточного уровня знаний, цифровой и финансовой грамоты в этой области.
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К слову, стоит больше интересоваться тем, как работает новый инвестиционный инструмент и развивать собственный уровень финансовой грамоты, или же советоваться с действительно профессиональными трейдерами, прежде чем выходить на рынок виртуальных валют.
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