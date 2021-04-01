Среди глобальной пандемии и своеобразного отрыва финансовых рынков от экономики, произошел внезапный взрыв криптовалютных инвестиций. За последние два года объемы торгов достигли рекордных показателей.

Согласно недавнему исследованию Cornerstone Advisors, уже 15 процентов американцев начали владеть криптовалютой. Половина вкладчиков инвестировала в такой вид финансового инструмента в прошлом году впервые.

Интересно Месяц финансовой грамотности в США: все о национальной инициативе

Ситуация на рынке

За последние несколько лет различные виды криптовалюты начали укреплять свои позиции.

Например, в биткойн начали инвестировать огромные корпорации, в частности компания Square вложила в виртуальную валюту целых 50 миллионов долларов. PayPal дала возможность покупать и продавать биткойн пользователям прямо на платформе.

Сейчас в мире существует более 4 000 различных видов виртуальных валют. Цели государства создают собственные национальные криптовалюты, в частности Эквадор, Китай, Сенегал, Сингапур и Тунис.

Проблема финансовой грамотности

Пока современный инструмент инвестиций набирает все большую популярность, уровень финансовой грамотности людей по всему миру оставляет желать лучшего.

К примеру, в США только 17 процентов населения в возрасте от 18 до 34 лет могут правильно ответить на 4 из 5 базовых вопросов на тему финансов.

Таким образом, большой разрыв в знаниях и возможностях, вместе с развитием современных инвестиционных инструментов, приводит к еще большему классовому делению, где богатые, технически подкованные и образованные люди, становятся еще на ранг выше, чем бедные и финансово неграмотные.

Интересно Индекс финансовой грамотности: какое место заняла Украина – инфографика

Направления развития

Финансовая и цифровая грамотность во главе с развитием криптовалюты создает новые пробелы в знаниях людей. Появляются все новые отрасли и методы приумножения ресурсов, которые требуют усиленного изучения финансовых тем, в частности:

мошенничество и возможности защиты собственного капитала от хакеров;

и возможности защиты собственного капитала от хакеров; понятие "холодных" и "горячих" цифровых кошельков;

технологии как метод современных инвестиций;

торговля криптовалютой и возможные финансовые риски.

В отличие от отдельных акций, стоимость которых базируется на реальных экономических показателях, стоимость криптовалюты не закреплена ни за чем, кроме цены, за которую ее готовы покупать и продавать на рынке.

Все больше молодых инвесторов подвергаются огромному риску, вкладывая деньги в криптовалюту, вместе с тем не имея достаточного уровня знаний, цифровой и финансовой грамоты в этой области.

Интересно Финансовая грамотность для каждого: 5 бесплатных приложений

К слову, стоит больше интересоваться тем, как работает новый инвестиционный инструмент и развивать собственный уровень финансовой грамоты, или же советоваться с действительно профессиональными трейдерами, прежде чем выходить на рынок виртуальных валют.