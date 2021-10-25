Родители требуют разрешить детям учиться в очном режиме, ведь организовать дистанционку и найти технику не все могут.

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Учеников перевели на дистанционку на месяц

Кременчугские школьники ушли на каникулы раньше – с 18 октября. А потом местная комиссия ТЭБ и ЧС решила перевести всех школьников на дистанционное обучение на четыре недели – с 25 октября до 21 ноября включительно.

Родители вышли на протест

Родители учеников 1 – 4 классов не согласны с таким решением. Они вместе с детьми вышли на акцию протеста к мэрии. В руках у взрослых были плакаты с надписями "Мы требуем соблюдения прав детей на обучение", "Детям – парты!", А у учеников был плакат с надписью "Я хочу в школу".

Родители вышли на протест вместе с детьми / Фото "Кременчугская газета"

Взрослые говорят, что дистанционное обучение для учащихся начальной школы противоречит постановлению Кабмина №1236. Согласно ему, ученики начальных классов могут учиться очно, даже если менее 80% сотрудников школы прививались от коронавируса.

Свои аргументы родители выложили в обращении к мэру и городским депутатам, где также требовали выполнить постановление правительства.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий вышел к протестующим вместе с заместителями и директором департамента образования. Люди встретили чиновников криками "Позор!" и "Малецкий, уходи с должности!". Затем звучали лозунги: "Закройте мэрию – откройте школы!".

Родители общаются с мэром / Фото "Кременчугская газета"

Возмущенные родители спрашивали у мэра, как организовать и контролировать дистанционное обучение, если они должны быть на работе. Еще один больной вопрос – не у всех есть деньги, чтобы обеспечить гаджетами всех школьников в семье.

Что говорят в мэрии

Мэр пояснил, что в Кременчуге в стационаре сейчас 13 детей, больных COVID-19, инфекционное отделение переполнено. В ответ родители заметили – область до сих пор в желтой зоне, поэтому для дистанционки в младшей школе нет оснований.

К тому же, родители подозревают, что власти города благодаря онлайн-обучению хотят сэкономить на отоплении. "Сейчас в классах 12 градусов тепла. Учителя вынуждены из холодных классов вести дистанционные уроки. Дайте отопление на школы", – предложили они.

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Малецкий только заметил, что 25 октября будет еще одно заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором примут дополнительные ограничения. Согласия с протестующими не достигли, но мэр сказал, чтобы родители "потерпели еще хоть две недели".

К слову, в Запорожье и Черкассах школьники будут отдыхать на неделю дольше. Местные власти разрешили продлить каникулы. Так, дети в этих городах на каникулах будут с 18 октября по 1 ноября.