В Украине решили отменить обязательное ВНО по украинской литературе, и теперь ученики могут сдать только ВНО по языку. Однако не все эксперты поддерживают такую идею. В частности, языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что комплексное тестирование украинского языка и литературы должно быть обязательным для всех.

Кремень рассказал в интервью "Укринформ", что когда он встречался с руководством Украинского центра оценивания качества образования и обсуждал их инициативу убрать украинскую литературу по части тестов, аргументированного ответа он так и не услышал.

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Но вместе с тем, сейчас есть экзамен по государственному языку, разработанный Национальной комиссией по стандартам государственного языка в соответствии с рекомендациями Совета Европы по языковому образованию (CEFR).

Пока не будет объективного и аргументированного взгляда на требования к школьным языковым компетенциям, адаптированным к современным стандартам, комплексное ВНО с украинского языка и литературы должно быть обязательным,

– подчеркивает Кремень.

Он считает, что без изучения украинской литературы невозможно овладеть языком.

Кремень добавил, что с введением ВНО появилось немало проблем, связанных с той частью одаренной молодежи, которая в силу определенных причин не смогла пройти пороговые баллы.