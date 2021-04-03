Американская компания Credit Card Insider провела опрос граждан по поводу их представлений о денежных ссудах. Многие респонденты имеют ложные убеждения о формировании кредитного рейтинга.

Исследование проводилось в рамках Национального месяца финансовой грамотности США. Опрос показал, что даже те, кто пользуется кредитными средствами, не обладают достаточным уровнем финансовой грамоты, чтобы эффективно управлять собственными займами.

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Кредитный эксперт компании Credit Card Insider Натан Грант рассказывает, что только каждый третий американец не считает сумму собственных доходов фактором, который влияет на формирование кредитного рейтинга, что на самом деле является верным утверждением.

На кредитный рейтинг влияют всего несколько фактических показателей, в частности как долго у вас открыт лимит, как часто вы им пользуетесь и вовремя ли уплачиваете долги,

– додает эксперт.

Также 1 из 4 американцев считает, что чем меньше у него открыто банковских счетов, тем выше является его кредитный рейтинг, но все работает с точностью наоборот.

Частое закрытие банковских счетов может только негативно повлиять на показатель вашего кредитного рейтинга,

– уточняет Грант.

Наиболее шокирующим для эксперта стало количество американцев, которые готовы платить большие проценты за пользование банковскими деньгами даже тогда, когда у них есть возможность погасить задолженность.

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Штрафы за просроченное погашение кредитного долга приходилось платить 47 процентам респондентов.

К слову, это не единственное исследование в рамках Национального месяца финансовой грамотности в США. В течение всего апреля коммерческие и правительственные организации страны уделять особое внимание теме финансового образования, устраивая различные мероприятия и публикуя результаты опросов.