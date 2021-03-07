В Украине кредит в банке часто ассоциируется с долгами и нехваткой личных финансов. Денежные займы постоянно воспринимаются как нечто негативное.

Кредиты получили плохую репутацию из-за слухов, мифов и негативного опыта других людей. На самом деле, денежные займы, взятые в лицензированных финансовых учреждениях, могут стать эффективным инструментом для развития и финансового благополучия.

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Конечно, злоупотреблять кредитам не стоит, ведь чрезмерное использование данного финансового инструмента может иметь негативные последствия. Однако, стоит учиться финансовой грамоте и дисциплине в обращении с чужими деньгами, и тогда управлять займами можно будет эффективно.

Правильные решения

Банки часто сами автоматически устанавливают кредитные лимиты на банковских карточках. Очень важно не слепо соглашаться на все предложения, а потратить время на исследование условий и процентов за пользование деньгами банка.

Следует заметить, каким является обязательный ежемесячный или ежегодный взнос, какова минимальная сумма к уплате, учесть все подводные камни и льготные периоды.

Начните с малого

Не пытайтесь все время увеличивать собственный кредитный лимит во всех существующих учреждениях. Возможная сумма займа не должна превышать вашей месячной зарплаты или постоянного дохода.

Кредитный лимит между тем и сам будет расти, если банк будет наблюдать здоровое финансовое поведение с вашей стороны.

У всех целей есть последствия

Самой большой проблемой в расходах является определение ваших настоящих приоритетов. Не позволяйте финансовым учреждениям самим решать, на что вам тратить кредитные деньги.

Даже если банк имеет высокий процент кэшбэка на покупки конкретных товаров, сначала задумайтесь, действительно ли эта вещь вам нужна. Необходимо анализировать практичность и цели расходов, и только потом принимать окончательное решение.

Кредитный рейтинг

Высокий кредитный лимит не всегда напрямую означает хорошую финансовую историю. Кредитная оценка является анализом вашей способности отдавать займы и выполнять финансовые обязательства.

Ответственная уплата кредита имеет решающее значение для определения вашей кредитоспособности. Старайтесь реже пользоваться деньгами банка, поддерживайте положительный баланс на своих счетах и вырабатывайте хорошие финансовые привычки.

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Проверяйте возможности

Многие банки на финансовом рынке сегодня предлагают множество бонусов и других интересных вознаграждений за использование именно их услуг. Старайтесь всегда использовать такие возможности по максимуму.

Постоянно просматривайте новые предложения финансовых учреждений, следите за обновлением возможностей и используйте их при необходимости.