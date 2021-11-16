Креативные студенты, – ректор КПИ странно отреагировал на скрытую камеру в женской душевой

Ректор Киевского политехнического института Михаил Згуровский странно отреагировал на инцидент со скрытой камерой в женской душевой. На это он ответил, что в вузе "креативные студенты".

"Креативные у нас студенты", – ректор КПИ лишь одной фразой прокомментировал ситуацию и сразу перешел к другой теме.

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В то же время директор студгородка Александр Ищенко добавил, что за расследование ситуации взялись служба охраны и безопасности вуза и полиция.

В дальнейшем уже полиция будет принимать решение о дальнейшей судьбе этого студента, который установил систему видеонаблюдения в женской душевой,

- сказал он.

Что известно об инциденте со скрытой камерой

Скрытую камеру в женской душевой общежития нашла студентка. На следующий день она обратилась к заведующей общежития и написала заявление в правоохранительные органы.



Скрытая камера в женской душевой КПИ / Фото kpi.ua

На камере девушка нашла видеозапись, где было зафиксировано лицо студента, который устанавливал камеру. Комендант общежития подчеркнула, что его сразу разыскали и выселили .

. В итоге начали досудебное расследование по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.