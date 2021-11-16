"Креативные у нас студенты", – ректор КПИ лишь одной фразой прокомментировал ситуацию и сразу перешел к другой теме.
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В то же время директор студгородка Александр Ищенко добавил, что за расследование ситуации взялись служба охраны и безопасности вуза и полиция.
В дальнейшем уже полиция будет принимать решение о дальнейшей судьбе этого студента, который установил систему видеонаблюдения в женской душевой,
- сказал он.
Что известно об инциденте со скрытой камерой
- Скрытую камеру в женской душевой общежития нашла студентка. На следующий день она обратилась к заведующей общежития и написала заявление в правоохранительные органы.
Скрытая камера в женской душевой КПИ / Фото kpi.ua
- На камере девушка нашла видеозапись, где было зафиксировано лицо студента, который устанавливал камеру. Комендант общежития подчеркнула, что его сразу разыскали и выселили.
- В итоге начали досудебное расследование по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до 3 лет.