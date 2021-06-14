Краудфандинг и "ангельские" инвесторы: 6 способов получить капитал для бизнеса

Для того, чтобы открыть бизнес с нуля, необходимо как минимум две вещи – интересная идея и хороший стартовый капитал. Если в случае с первым в креативных предпринимателей проблем обычно не возникает, то с финансированием собственного дела не все так просто.

73% всех действующих малых и средних предприятий в мире привлекали определенный метод финансирования еще на этапе стартапа. Учеба 24 при поддержке партнера Canon рассказывает о 6 самых популярных способах получить капитал для бизнеса.

Интересно 5 самых молодых миллиардеров мира: каким бизнесом они заработали свой капитал

Собственный кошелек

При условии, что ваша бизнес-идея не требует большого стартового капитала и не предусматривает непосредственного производства товаров или их массовой транспортировки, потенциально профинансировать собственное дело можно и из собственного кармана.

Речь идет не только о сбережениях и формировании капитала исключительно из ваших денег, но и о рациональном использовании различных финансовых инструментов. В частности в Украине некоторые учреждения предлагают кредиты для бизнеса на выгодных условиях.

Конечно, у такого способа есть свои риски, поэтому лучше его сочетать с другими методами формирования капитала. В частности большинство инвесторов и кредиторов охотнее сотрудничают с предпринимателями, которые покрывают часть расходов на бизнес самостоятельно.

Открыть бизнес за свой счет / Фото Unsplash

Краудфандинг

Сегодня существует множество примеров успешных предприятий, которые начинали свой путь с краудфандинга. На таких платформах как Kickstarter есть возможность общения с единомышленниками, которых вы не смогли бы встретить в реальной жизни.

Здесь вы можете оценить интерес к своей идее и понять, что резонирует в людей, а что – нет. Это покажет вам, как улучшить свой замысел, и прежде всего поможет найти финансовую поддержку.

Уникальное и интересное представление идеи на краудфандинговых платформах – главный ключ к успеху. Людям важно знать, как вы планируете воплотить замысел в реальность, какая ценность вашего продукта, почему есть потребность в нем и почему именно вам нужна финансовая поддержка.

Получить капитал путем краудфандинга / Скриншот платформы Kickstarter

Займы

Хотя современные технологии открывают новые пути формирования капитала, традиционные финансовые продукты остаются приоритетным способом собрать необходимые средства для малого бизнеса.

Согласно данным Администрации малого бизнеса (SBA), почти 75% новых фирм существуют за счет средств бизнес-займов, кредитных карточек и счетов.

Интересно Потребительское кредитование: что нужно знать заемщику

Обычно займы на выгодных условиях дают бизнесменам, которые уже имеют действующие предприятия минимум 2 года и высокий личный кредитный рейтинг.

Перед тем как подаваться на кредит для бизнеса, необходимо подготовить все необходимые документы. В частности у предпринимателей могут требовать данные по доходам и расходам, бухгалтерские отчеты, декларации об уплате налогов и тому подобное.

Подготовить все необходимые документы рекомендуем с помощью принтеров. Устройства развивают скорость печати до 9,1 изображения в минуту в черно-белом и 5 изображений в минуту в цветном формате.

Принтеры Canon просты в использовании и обслуживании. Абсорбер (сервисный картридж) и печатающие головки можно с легкостью заменить обычному пользователю без посторонней помощи, а удобные флаконы с чернилами позволяют без лишних усилий позаботиться об их наполнении.

Удобные флаконы с чернилами производства Canon / Фото 24 канал

Принтеры Canon PIXMA G также подойдут для изготовления визиток, рекламных флаеров и баннеров. Они способны качественно напечатать что-либо длиной до 1,2 метра.

Друзья и родственники

Привлечение капитала через друзей и родных является вполне жизнеспособным вариантом для малого бизнеса. Согласно данным Глобального мониторинга предпринимательства, 5% взрослого населения США инвестировали деньги в компанию, основанную их знакомым.

Однако здесь необходимо обращать особое внимание на деловые навыки друга или члена семьи и учитывать его мотивацию, ведь такой вид финансирования вашего бизнеса в некоторых случаях может испортить отношения.

Привлечь финансы друзей или родственников / Фото Pexels

"Ангельские" инвесторы

По своему определению, "ангельские" инвесторы – это лица, чистый капитал которых превышает 1 миллион долларов, или люди с годовым доходом более 200 тысяч долларов. Часто такие инвесторы объединяются с другими и создают финансовые фонды.

Такие люди являются едва ли не самым серьезным источником капитала для начинающих предпринимателей. Однако для того, чтобы обратить их внимание к вашей идее, необходимо иметь действительно уникальный и хорошо составленный бизнес-план, а также прекрасную подготовку.

Найти таких инвесторов бывает очень сложно, однако за рубежом существуют отдельные платформы и ассоциации, которые занимаются встречами вкладчиков и перспективных бизнесменов, в частности Angel Capital и Funding Post.

Где найти "ангельских" инвесторов / Фото Pexels

Венчурные компании

Венчурные капиталисты, как правило, хотят инвестировать в зрелые компании. Они несут ответственность за достижение определенной доходности фирмы или фонда, поэтому сотрудничают преимущественно с проверенным бизнесом.

Если ваше предприятие уже несколько лет существует на рынке и имеет положительные показатели, то можно попробовать привлечь дополнительный капитал, подав заявку в венчурные компании.

Подготовьте фактические показатели вашего бизнеса / Фото Pexels

В этом случае презентация является решающим элементом для получения финансирования. В частности, необходимо буквально влюбить инвестора в ваш бизнес, используя три простых шага:

Покажите прогресс . Подробно опишите инновационность вашего предприятия, изменения в отрасли и перспективы развития компании.

. Подробно опишите инновационность вашего предприятия, изменения в отрасли и перспективы развития компании. Объясните деятельность . Одним предложением расскажите о том, чем ваша компания занимается на рынке.

. Одним предложением расскажите о том, чем ваша компания занимается на рынке. Предоставьте факты. Перейдите к истории компании и финансовым отчетам. Убедите венчурного капиталиста в рентабельности вашего бизнеса, свободно оперируя цифрами. Обсудите свою команду, ее способности и опыт.

Какой принтер выбрать: смотрите видео