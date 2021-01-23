Выпускники высших учебных заведений Украины больше не будут получать дипломы с отличием. Соответствующие изменения вступили в силу с января 2021 года, а приказ подписал 29 декабря 2020 года министр образования и науки Сергей Шкарлет. В обществе это вызвало как положительные, так и отрицательные отзывы.

Сайт 24 канала узнал, как теперь будут обозначать особые достижения украинских студентов и приносили ли пользу красные дипломы на практике.

Детали Красных дипломов не будет: МОН утвердило новые формы документов о высшем образовании

Почему "отменили" красные дипломы?

В соответствии с изменениями по оформлению дипломов после окончания вуза, с этого года все выпускники будут получать документы одинакового образца – без разделения по цвету обложки.

В МОН утвердили формы дипломов, среди которых больше нет "красных" ("с отличием"):

диплом младшего бакалавра;

бакалавра;

магистра;

доктора философии;

доктора искусства;

доктора наук.

Также в министерстве утвердили формы приложения к диплому европейского образца и образец академической справки.



Все выпускники будут получать одинаковые дипломы / Фото unsplash

Однако, как объснил в комментарии сайту 24 канала главный эксперт по вопросам образования РПР Владимир Бахрушин, сейчас в принципе не совсем корректно говорить об отмене красных дипломов. Потому что в законе, который устанавливает образцы документов о высшем образовании, такого понятия нет с 2002 года. Но, по инерции, оставались образцы дипломов, которые утверждало министерство.

С 2021-го же, потому, что год назад закон отменил понятие "диплом государственного образца", министерство, когда утверждало новые формы, уже не оставляло те, которые не были предусмотрены законом.

Специалист объясняет: само понятие "красный диплом" – с советских времен, а в Украине оно было нормировано в 1993 году. Однако на самом деле, формально, все дипломы с отличием старого образца были не совсем правильно выданы.

Там предполагалось, что должно быть 75% отличных оценок от общего количества дисциплин, но у студентов половина предметов заканчивались зачетами – "сдал/не сдал" – и этот процент просто невозможно было получить. Не было также никаких требований и критериев того, что такое "хорошо", а что – "отлично". И у нас много лет была ситуация, когда, например, на инженерных специальностях больше студентов имеют не очень высокие оценки, а на других – почти одни отличники.

Что будет взамен?

В Министерстве образования и науки Украины отметили, что данные об особых достижениях студента теперь будут записывать в приложении к диплому. Требования к присуждению награды за успехи в обучении будут определять непосредственно в заведении высшего образования. В мире практикуются различные варианты этого: Honors Diploma (фактически то же отличие), отметка, что выпускник попал в 10% лучших, и тому подобное.

Но теперь каждое учреждение должно:

разработать собственный образец диплома;

предусмотреть критерии, при выполнении которых студент будет получать награды.

То есть, как объяснил Владимир Бахрушин, университет по сути может тот текст, который утвердило министерство, делать на листах разного цвета, в том числе и красных – здесь нет никаких запретов.

Хотя, по большому счету, сегодня основной документ об образовании – это соответствующая запись в государственном реестре. С полной информацией о выпускнике и его успешности,

– уточнил эксперт.

Какие преимущества давали выпускникам красные дипломы?

В советское время, когда все финансировалось фактически из одного кармана – из бюджета, существовали нормы, предусматривающие надбавку к зарплате для молодых специалистов, получивших диплом с отличием.

Однако, вспоминает Владимир Бахрушин, где-то с начала 90-х эта норма перестала работать, потому что появился частный сектор. Он потихоньку стал господствующим и такие правила на него не распространялись. Также отличники могли устроиться в лучшие места. Сегодня же, констатирует специалист, в Украине никаких реальных преимуществ диплом с отличием фактически не оказывает. А работодатели прежде всего обращают внимание на реальные умения и навыки работника, а не на цвет "корочки".



Для студентов реальных преимуществ от другого цвета диплома фактически нет / Фото unsplash

Выпускница одного из киевских вузов Анастасия признается: красный диплом никогда не был для нее самоцелью и она получила его, неожиданно для себя, только на магистратуре. По мнению девушки, это – просто подтверждение того, что программа была для нее интересной и она прилагала максимум усилий в учебе.

Обложка другого цвета непосредственно никак не способствовал получению заветной должности, но вдохновил меня достаточно для того, чтобы я чувствовала себя более уверенно во время собеседования,

– поделилась с нами Анастасия.

С отличием закончила КНУ им. Тараса Шевченко и Анна. Реально ли ей это помогло при трудоустройстве – не уверена, но в резюме этот факт указывает. Девушка уверена: плюсы здесь точно есть, просто надо уметь это правильно использовать: "Красный диплом – это признак того, что ты умеешь что-то делать на высоком уровне. Не важно, что ты изучал. Это – крутое качество".

Кроме того, весомым является и психологический момент: доказать себе, что ты можешь это сделать.

Я хотела иметь фото красного диплома на фоне красного корпуса (смеется – 24). Вот, можно сказать, что для студентов это еще – возможность "испытать" себя. Если ты себе такую ​​цель поставил, идешь к ней и получаешь этот диплом, то он – материальное подтверждение того, что ты можешь достигать своих целей,

– объяснила Анна.

До пандемии девушка проводила туры по Киеву для иностранных туристов. Шутит, что и здесь наличие диплома с отличием становилось полезным: когда туристы начинают спорить, мол, где-то прочитали, что "было не так, а иначе", говорит, что имеет профильное образование и диплом топового университета с отличием. Обычно, это работает и человек больше не подвергает сомнению полученную информацию.

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Еще одна наша собеседница, Елена, закончила педагогический вуз с двумя красными дипломами (бакалавриат и магистратура). Она убеждена: это помогло ей устроиться в столичную гимназию, поскольку "никаких связей здесь не было", а на должность были и другие претенденты. МОН же, по ее словам, в настоящее время обесценивает знания:

Четыре или больше лет тяжело работать и чтобы даже цвет диплома не отличался? Какой тогда стимул? Вписанное в приложении отличие, думаю, на практике проверить трудно.

Как за границей?

Красный диплом – понятие, присущее странам-выходцам из СССР. В государствах Запада ведь нет дипломов разных цветов, но есть как раз отличия, которые указывают на то, что студент был среди лучших в группе. И базируется это на реальных данных о том, как он учился.

Вообще, как было сказано выше, в современном мире, когда все переходит в цифровой формат, не слишком важно, какого цвета обложка. В лучших университетах мира смотрят именно на выписку из диплома – непосредственно полученные баллы.