В Минюсте зарегистрировали приказ "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научных степенях) и приложения к ним, образца академической справки". Именно в этом приложении будет информация об отличиях во время обучения.

Источник: Правительственный портал

Такие отличия будут в приложениях к дипломам младшего бакалавра, бакалавра и магистра.

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В дипломе о высшем образовании тоже будут ставить отметку о достижениях в учебе. В Минобразования объяснили, что на это выделят отдельную строку.

Также о достижениях не забудут и в дипломах европейского образца, о них тоже будут отмечать в приложении.

Обратите внимание! Действующим приказ становится после регистрации в Министерстве юстиции и публикации в "Официальном вестнике Украины".

Шкарлет подписал приказ о новых формах дипломов

Отметим, что в конце декабря 2020 года глава Минобразования Сергей Шкарлет подписал приказ, в котором утвердил формы дипломов. Среди них нет дипломов "красного" образца.