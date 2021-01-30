Красный диплом отошел в прошлое: что взамен предложили в правительстве
В Минюсте зарегистрировали приказ "Об утверждении форм документов о высшем образовании (научных степенях) и приложения к ним, образца академической справки". Именно в этом приложении будет информация об отличиях во время обучения.
Источник: Правительственный портал
Такие отличия будут в приложениях к дипломам младшего бакалавра, бакалавра и магистра.
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В дипломе о высшем образовании тоже будут ставить отметку о достижениях в учебе. В Минобразования объяснили, что на это выделят отдельную строку.
Также о достижениях не забудут и в дипломах европейского образца, о них тоже будут отмечать в приложении.
Шкарлет подписал приказ о новых формах дипломов
Отметим, что в конце декабря 2020 года глава Минобразования Сергей Шкарлет подписал приказ, в котором утвердил формы дипломов. Среди них нет дипломов "красного" образца.
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