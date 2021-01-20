Выпускникам 2021 года уже не будут вручать красные дипломы. В Министерстве образования объяснили, что в разных вузах системы оценки тоже отличаются. Поэтому смысла в одинаковых дипломах уже нет. В то же время проректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров считает, что такая ценность этого документа об образовании является пережитком времен СССР.

В МОН все же объяснили, отметку "с отличием" теперь предлагается писать не в дипломе, а в приложении. Подробнее об этом – в сюжете 24 канала.

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Директор директората высшего образования МОН Олег Шаров высказался о возможном цвете дипломов. "Возможно, лучшим выпускникам будут выдавать синие, желтые или зеленые дипломы", – отметил чиновник.

Украинские университеты имеют академическую автономию и по решению ученых советов могут вносить в приложение диплома сведения о достижениях выпускника по своему усмотрению. Но, несмотря на объяснения педагогов, отмена желаемого отличниками "красного диплома" возмутило пользователей соцсетей.



Украинцев возмутила отмена красных дипломов / Скриншот из видео

Бугров: Красный диплом – советское наследие

По словам проректора КНУ имени Тараса Шевченко Владимира Бугрова, ценность красного диплома – постсоветский синдром общества. Он вспомнил время, когда цвет диплома мог определять престижность места работы.

На определенных специальностях красный диплом давал помощь при окончании университета. Он означал возможность выбора места работы,

– прокомментировал он.

Сейчас же оценки в дипломе – едва ли не последнее, на что обращает внимание работодатель, когда нанимает вчерашнего студента. Специалист по трудоустройству Сергей Марченко отметил, что требования к образовательному уровню в рекрутинговых агентствах слышат крайне редко.

Единственное, в чем может помочь красный диплом – несколько рассказать работодателю о характере его владельца. Но решающим в поиске первой работы он точно не является.

"Наши клиенты часто обращают внимание не на образование, а на опыт работы. Они также смотрят на результаты каких-то своих тестов", – объяснил Сергей Марченко.

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Он подтвердил, что красный диплом действительно свидетельствует о дисциплинированности человека. Однако проблемой отличников является то, что это люди системы и они не всегда могут выйти за определенные рамки.

"Поэтому часто крупные бизнесмены являются какими-то троечниками или вообще бросили учебу", – отметил специалист по трудоустройству.

Красный диплом – радость для родных

Корреспондент 24 канала Анна Брыкова рассказала, что на практике красный диплом ей понадобился только 2 раза в жизни:

для парадной фотографии с выпускного;

для участия в съемке этого материала.

Я несколько раз устраивалась на работу, и меня при этом не спросили о цвете диплома или даже о среднем балле.

Сейчас все больше прогрессивных вузов пытаются способствовать студентам в зарабатывании не оценок, а репутации профессионала уже во время учебы. Для этого организовывают стажировку в профильных фирмах и практикумы по иностранным языкам, приглашают известных специалистов на лекции. А волнение из-за цвета диплома советуют делегировать бабушкам.