Красная зона в Запорожье: как будут работать школы и вузы в регионе

В Запорожье из-за ухудшения эпидситуации с 18 октября ввели красную зону карантина. Школы города начнут осенние каникулы раньше, а вузы переходят на дистанционку.

Так, каникулы для школьников продлятся с 18 по 24 октября, а не до 31, как это должно быть по плану. Такое решение приняли во всех школах Запорожья.

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Кроме того, в Запорожье с 23 сентября очно могли работать только те учебные заведения, где от COVID-19 вакцинировались 80% и больше педагогов. По данным издания Zabor.net, только 2 запорожских вуза и один колледж учились очно:

Запорожский государственный медицинский университет, где вакцинировались 92% педагогов;

Запорожский гуманитарный профессиональный колледж НУ "Запорожская политехника", где вакцинировались 90% педагогов;

частный вуз "Запорожский институт экономики и информационных технологий", где вакцинировались 89% педагогов.

Но некоторые вузы, такие как ЗНУ (Запорожский национальный университет) и КПУ (Классический приватный университет) также продолжали проводить пары в аудиториях. И только после решения о переходе области в красную зону, в этих университетах начали переходить в онлайн.

Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники вуза! Согласно распоряжению ректора ЗНУ Николая Фролова, в связи с распространением заболеваемости COVID-19 и переходом Запорожья в красую зону эпидемиологической опасности, с 18 октября обучение в ЗНУ будет проходить дистанционно,

– сообщили на сайте ЗНУ.

На сайте ЗГМУ (Запорожского государственного медицинского университета) сделали подобное заявление: "В связи с переводом Запорожья в красную карантинную зону, обучение с понедельника, 18 октября 2021 года, начнется онлайн до особых распоряжений. Учебный процесс будет происходить по расписанию".

Представители Классического приватного университета также подтвердили, что переходят на дистанционное обучение.

А вот в университете "Запорожская политехника" студентов и педагогов перевели в онлайн-режим еще 23 сентября.

Какие ограничения действуют в Запорожье

С 18 октября в Запорожье будут действовать дополнительные ограничительные меры:

ограничена работа общепита, кроме предоставления услуг на вынос или с доставкой;

ограничена работа ТРЦ, непродовольственных рынков, развлекательных заведений и магазинов, за исключением продуктовых. В то же время будут работать АЗС, аптеки, банковские учреждения, больницы.

ограничена работа парикмахерских и других учреждений по оказанию услуг, там разрешено принимать посетителей только по предварительной записи.

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