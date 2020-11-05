Школы в красной зоне, дистанционное обучение и новости высшего образования: итоги недели
Редакция 24 канала подготовила интересные и актуальные новости о дистанционном обучении и работе школ в красной зоне. Читайте все самые важные события, которые произошли за неделю – со 2 по 6 ноября – в сфере украинского образования.
Школы в красной зоне
В Украине из-за распространения пандемии COVID-19 Министерство здравоохранения предлагает усилить карантин. В частности, планируют установить дополнительные ограничения в красных зонах.
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В Минздраве уверяют, что не будут закрывать на карантин садики и школы для учеников начальных классов. В то же время учеников с 5 по 11 классы лучше отправить на дистанционное обучение.
Сколько школьников заболели COVID-19 и когда переходить на дистанционное обучение?
В Министерстве здравоохранения сообщили, что с начала учебного года COVID-19 заболели более 5 тысяч учеников, а это меньше 1% всех учеников. Также известно, что коронавирус подтвердили у более 10 тысяч учителей.
Также по состоянию на начало ноября 912 учебных заведений перешли на дистанционное обучение из-за вспышки COVID-19.
Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала
В Украине со 2 ноября начало действовать новое разделение регионов на уровни эпидемиологической опасности. Так, множество городов окажутся в красной зоне. Отметим, что ученикам там стоит учиться дистанционно, но все решают местные власти.
Дистанционное обучение в школе
Когда школы должны перейти на онлайн-обучение? Глава Минздрава Максим Степанов заверил, что посещение садов, школ и других учебных заведений запрещается, когда на самоизоляции из-за контакта с людьми, у которых подтвердили COVID-19, находятся более 50% детей и учителей.
Как учителя должны оценивать учеников во время онлайн-обучения
В МОН заверили, что оценивание результатов учащихся во время дистанционного обучения предполагает то, что:
- оценивание может происходить очно или дистанционно;
- ученики, которые учатся в онлайн-режиме, обязательно должны проходить формовочное, текущее и итоговое (тематическое, семестровое, годовое) оценивание;
- виды и периодичность оценивания во время дистанционного обучения определяются в соответствии с формой получения образования (например, только годовое оценивание для экстернов);
- результаты оценивания будут зафиксированы в классных журналах и свидетельствах достижений учащихся;
- оценка может производиться по стандартной системе оценивания, определенной законодательством (1 – 12 баллов), или по собственной шкале школы (при наличии правил перевода такой шкалы к системе оценивания, определенной законодательством).
Могут ли родители попросить перевести ребенка на онлайн-обучение? Родители могут принять такое решение по любым причинам. Тогда им необходимо обратиться в школу, которая предоставляет услуги именно по дистанционной форме, и она должна иметь системотехническое обеспечение для организации онлайн-обучения.
Онлайн-обучение обеспечивает постоянное учительское сопровождение, регулярное отслеживание результатов обучения учащихся, а также оказание им поддержки в образовательном процессе.
Как учителям будут оплачивать дистанционные уроки
При организации дистанционного обучения сохраняются доплаты за проверку учебных работ учащихся;
- остаются доплаты за работу в инклюзивных классах (группах);
- добавят надбавки за сложность, напряженность в работе;
- добавят надбавки за увеличение объема выполняемых работ;
- будут другие доплаты и надбавки в соответствии с законодательством.
Кроме того, учителя могут организовывать дистанционное обучение в пределах их рабочего времени с учетом режима работы школы. Министерство образования отмечает, что не менее 30% учебного времени, предусмотренного образовательной программой, должно быть организовано в синхронном режиме.
В то же время глава Минобразования Сергей Шкарлет заявил, что от директоров школ зависит, с какими знаниями, компетентностями и эмоциями школьники завершат начальный год. "Директора и учителя находятся сегодня на передовой противостояния всем сложностям и вызовам времени", – сказал он.
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Родители тоже высказали просьбу об организации дистанционного обучения:
- не перегружать учащихся, в частности с точки "растяжения" учебного процесса во времени;
- четче спланировать график уроков и его выполнение, потому что так ребенку будет легче спланировать свой день, пропорционально выделив время как на онлайн-обучение, так и на выполнение домашнего задания;
- давать детям отдых, ведь обучение в условиях дистанционного образования несколько затруднено;
- дети стремятся к живому общению, и если это невозможно в стенах школы, то организация учебного процесса с использованием outdoor-активностей приветствуется родителями.
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Когда будут зимние каникулы? Министерство образования и науки Украины сообщило, что распространенная в СМИ информация о зимних каникулах в период с 28 декабря 2020 года по 10 января 2021 года и с 15 по 21 февраля 2021 года является недостоверной.
МОН рекомендует школам провести зимние каникулы с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года включительно.
Когда будут отдыхать школьники / Инфографика 24 канала
Решение правительства и МОН
Правительство Украины разрешило местным советам использовать остатки средств образовательной субвенции 2019 года для того, чтобы закупить маски и антисептики, одноразовые перчатки, защитные щитки и т.д. для учеников и учителей.
Министерство образования и науки планирует ежегодно проводить оценивание физической подготовленности учащихся и студентов. Для этого была создана рабочая группа, целью которой является разработка соответствующих тестов и нормативов.
Новости в сфере высшего образования
В Минобразования отметили, что в Украине есть центры для поступления абитуриентов из оккупированного Крыма и Донбасса. За последние годы количество этих абитуриентов только росло.
Так, в 2020 году через такие центры из оккупированного Крыма поступили в украинские вузы почти 400 человек, а из Донбасса – 1 629 абитуриентов. Интересно, что в рейтинговых списках в целях безопасности фамилии поступающих были зашифрованы.
Пятерка высших учебных заведений по зачислению поступающих из оккупированного Крыма и Донбасса через центры стали:
- Таврический национальный университет имени А. Вернадского – 64 человека
- ДВЗО "Киевский национальный экономический университет им. В. Гетьмана" – 34 человека
- Национальный медицинский университет Богомольца – 20 человек
- Херсонская государственная морская академия – 18 человек
- Киевский национальный университет им. Т. Шевченко – 16 человек
Больше всего поступающих было зачислено на следующие специальности: менеджмент (22 человека), инженерия программного обеспечения (21 человек), медицина (21 человек), право (20 человек), экономика (18 человек).
Кроме того, Минобразования продлило сроки зачисления иностранцев в учреждения высшего образования дважды в год: до 15 декабря 2020 года и до 15 апреля 2021 года.
Добавим, что в Украину на обучение в этом году прибыли более 7,8 тысячи иностранцев из 125 стран мира. Однако это на 20 тысяч меньше, чем за последние два года.
Самые влиятельные университеты Украины / Инфографика 24 канала
Как будут поступать в колледжи в 2021 году
Поступающие после школы смогут перед поступлением оценить свои шансы. То есть школьники смогут сначала сдать вступительные экзамены, творческие конкурсы, и только тогда, оценив свои шансы, подавать документы в учебное заведение.
Также при поступлении на основе полного или базового среднего образования, если абитуриент сдавал ВНО и добавляет его результаты, его балл за вступительное испытание повышается на 25%.
Кроме того, для поступающих после 9-го класса период проведения вступительных экзаменов будет продлен.
Президент Владимир Зеленский поручил подготовить законопроект, который гарантирует возможность детям медиков, которые погибли из-за осложнения от коронавируса, получить высшее образование за государственный счет.
Так, дети медиков, которые потеряли одного или обоих родителей из-за COVID-19, будут пользоваться льготами для поступления наравне с абитуриентами, чьи родители погибли в зоне проведения ООС.
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Интересные новости в сфере образования на этой неделе
- Нарушение карантина учительницей
В Ровненской области учительница на протяжении 2 – 18 сентября находилась в лицее без маски или защитного щитка. Своими действиями она нарушила закон о защите населения от инфекционных болезней. Во время рассмотрения дела педагог не признала своей вины и пояснила, что не желает носить маску, потому что является христианкой.
Теперь учительнице придется заплатить 17 тысяч гривен штрафа за нарушение правил карантина и 420 гривен судебного сбора в государственный бюджет.
- Обновленная система питания в школе
Жена президента Владимира Зеленского Елена Зеленская заявила, что в Украине уже согласовали обновленный регламент системы школьного питания и утвердили рекомендации о закупке в сфере организации питания в школах.
Зеленская считает, что устаревший регламент не дает возможности сделать школьное меню разнообразным или учесть особые диетические потребности детей. А в новом документе четко определено, что можно и что запрещено продавать в школьных буфетах.
К слову, в Минздраве отметили, что в новом проекте школьного питания будут запрещены некоторые продукты:
- технологически обработанные мясные и рыбные блюда, в частности колбасы, сосиски, замороженные полуфабрикаты и тому подобное;
- сладкие газированные напитки, энергетические напитки и любые другие напитки с содержанием добавленных сахаров;
- также ограничат суточное количество соли, сахара, мучных и кондитерских изделий и жиров для детей.
- Экзамен по украинскому языку для чиновников
Языковой омбудсмен Тарас Креминь сообщил, что в будущем каждый, кто будет претендовать на должности в органах государственной власти или местного самоуправления, должен будет сдавать экзамен на знание языка.
То есть человек, который планирует стать народным депутатом в следующем созыве или захочет работать министром и тому подобное, должен подтвердить свое знание украинского языка. Соответствующая норма закона вступит в силу 16 июля 2021 года.
- Первая белорусская онлайн-школа
В Украине заработала первая белорусская школа в онлайн-режиме, которую организовали белорусские беженцы. Учреждение образования сможет выдавать документы государственного образца Украины. В школе будут сформированы с 4 по 10 классы с углубленным изучением математики, английского языка и программирования. Больше об этом – читайте здесь.
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