Несмотря на запрет работать в "красной" зоне школы и садики Тернополя продолжают обучение. Поэтому сотрудники полиции начали составлять протоколы о нарушении карантина на руководителей учебных заведений.

Сейчас правоохранители составили 6 протоколов на руководителей школ и детских садов, сообщил начальник отдела коммуникации полиции в Тернопольской области Сергей Крета, передает местное издание "20 хвилин".

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В частности, протоколы составили на трех заведующих садиков и еще трех руководителей школ. Ведь в полиции отмечают, что в красной зоне учителя могут работать, приходить в школу или проводить уроки онлайн, но ученики в школе обучаться не могут.

Что предусматривают эти протоколы?

Протоколы составляют по статье 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Они предусматривает четкую ответственность за нарушение правил карантина.



Такое нарушение влечет за собой наложение штрафа на граждан от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен и на должностных лиц – от 34 тысяч гривен до 170 тысяч гривен.

Почему школы в Тернополе работают? В школах городская власть решила тоже продолжить обучение и отказалась усиливать карантин, хотя Тернополь еще с 3 сентября находится в красной зоне карантина. Депутаты объясняют это тем, что город не сможет себя обеспечить.

Почему садики в Тернополе работают? Ранее городской голова Сергей Надал уверял, что детсадов запрет не касается, поскольку они не являются учреждениями образования. Однако правоохранители считают иначе: постановление Кабмина распространяется и на дошкольные учреждения.

Кроме того, начальница управления образования и науки Тернопольской облгосадминистрации Ольга Хома заявила, что школы и другие учебные заведения в Тернополе должны прекратить обучение с понедельника, 7 сентября. А все из-за того, что город попал в "красную" зону эпидемической опасности.

К слову, в "красную" карантинную зону в области отнесли:

Тернополь;

Бережаны;

Чертков;

Бережанский район;

Бучацкий район;

Гусятинский район;

Монастырский район;

Теребовлянский район;

Тернопольский район;

Чертковский район.

Напомним, что в "красной" зоне запрещена работа общественного транспорта, посещение учебных заведений и работа ТРЦ, кафе и ресторанов.

Предусматривающие карантинные зоны / инфографика Минздрава