Сколько школ ушли на каникулы

Руководитель областного управления образования и науки Татьяна Юшко рассказала, что в Херсонской области из 384 школ 211 – ушли на каникулы, 28 – работают офлайн, поскольку у них 100% вакцинация работников, другие учебные заведения работают в смешанной форме.

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По ее словам, в красной зоне могут работать те заведения, в которых 100% вакцинация. Как будут работать после каникул, будет зависеть от уровня эпидемической опасности и вакцинации учителей.

Если останемся в красной зоне, то будем смотреть на процент вакцинации. Если снизится уровень заболеваемости и перейдем к оранжевой зоне, то смогут работать заведения, где 80% вакцинированных. У нас во многих учебных заведениях есть 80%. Поэтому, если перейдем к оранжевой зоне, то будем работать очно,

– добавила она.

А в самом Херсоне на осенние каникулы на неделю раньше – с 18 октября – пошли все школы. Работают пока только частные учебные заведения.

Какие школы работают очно

Да, в Херсоне сейчас работает негосударственное учебно-воспитательное объединение "Хабад". Каникулы там из-за еврейских праздников были раньше, в конце сентября. Поэтому сейчас школа работает в обычном режиме.

"Мы работаем в обычном режиме. У нас нет больных. Есть дети, у которых больны родители, и эти дети сейчас дома. Масочный режим у нас в коридорах, а в классах можно и без маски. Мы работаем по потребностям, которые есть в нашей стране, мы придерживаемся и работаем, как надо", – говорит директор.



Обучение в учебно-воспитательном объединении "Хабад" / Фото "Суспильне"

В школе, по его словам, вакцинированы 100% педагогического и технического коллектива. Много привитых есть и среди учеников старше 12 лет.

Учительница начальных классов Евгения Морозова добавила, что несколько изменился формат уроков. В частности, не проводятся коллективные работы в классе.

В красной зоне изменились условия труда, потому что мы должны придерживаться всех норм карантина. Дети ходят в масках. Мы не можем проводить групповые методы работы, не проводим с детьми более тесного контакта,

– сказала она.

Не на каникулах и Чернобаевская санаторная школа-интернат. Здесь 235 учащихся с нарушениями спины со всей области. Почти 100 детей остаются ночевать.

"Ежедневно контролируется состояние здоровья – измеряют температуру, ведут опрос родителей, придерживают масочный режим, дезинфицируют помещение", – уверяет директор Ирина Лысенко.



Обучение в Чернобаевской школе-интернате / Фото "Суспильне"

На сегодня в этой школе-интернате отсутствуют 15% учащихся. Но не из-за COVID-19, дети болеют сезонными простудами. "Когда они выходят, то приносят тест от врача. Через медицинскую часть мы их допускаем к занятиям", – добавляет директор.

Коронавирус в Херсоне. За сутки, 19 октября, в Херсонской области зафиксировали почти 950 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 24 человека. Всего за все время пандемии в области обнаружили более 53 тысяч случаев заболевания коронавирусом.

К слову, сначала школы должны были идти на недельные осенние каникулы с 25 октября. Однако Минздрав рекомендовал перенести их на 18 октября. Минобразования это предложение поддержало. Где школы прислушались к советам, а где решили идти по графику – читайте в статье.