Якщо учасники ЗНО досі не отримали індивідуальних конвертів із сертифікатами, вони можуть відстежити поштове відправлення.

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Для цього потрібно ввести номер реєстраційної картки до сервісу перевірки стану опрацювання документів.

Якщо учасника зареєстровано – йому відправили лист із сертифікатом. Тоді на веб сторінці буде зазначено ідентифікатор відповідного поштового відправлення, за яким його можна відстежити.

Також учасники, які досі не отримали листа із сертифікатом, можуть звернутися до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

Чому важливий сертифікат ЗНО? Цей сертифікат разом із паспортом та запрошенням-перепусткою є обов’язковим документом для допуску до пункту тестування.

Де учасники ЗНО складатимуть тестування

Учасники ЗНО отримали запрошення-перепустки, у яких зазначено адреси пунктів тестування і рекомендований проміжок часу для тестування. Їх можна знайти на інформаційних сторінках.

Адреси пунктів проведення зовнішнього незалежного оцінювання також є в мобільному додатку “Моє ЗНО”.

А директори шкіл вже отримали інформацію про пункти проведення ЗНО та кількість випускників, які проходитимуть тестування в кожному з них.

Вона розміщена в Кабінеті керівника закладу освіти в розділі "Пункти проведення ЗНО". Доступ до сторінки здійснюється за логіном і паролем, отриманими раніше від регіонального центру оцінювання якості освіти.

Додамо, що учасникам ЗНО необхідно до 21 травня самостійно роздрукувати запрошення-перепустку зі своєї інформаційної сторінки на сайті УЦОЯО. Доступ до сторінки здійснюється за номером сертифіката і PIN-кодом.

Зазначимо, що попри карантин, ЗНО у 2021 році відбудеться в заплановані терміни. Так, перший предмет на ЗНО – хімія, і він пройде 21 травня. Останнє ЗНО (з географії) відбудеться 15 червня.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу