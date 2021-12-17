Команды финалистов отобрали среди 238 участников проекта UNIT. Всего на проект подали 238 заявок от 750 школьников из 7 украинских школ.

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Чьи проекты победили

Проблема с зубами в космосе

Одиннадцатиклассники из харьковской гимназии №47 отправят на МКС минилабораторию, которая исследует затвердевание стоматологических материалов в космосе.

Участники будут исследовать влияние микрогравитации на структуру пломб и прочность их соединения с зубами. Пища космонавтов недостаточно тверда для стимуляции обновления дентина – зубы со временем декальцифицируются и становятся хрупкими. Поэтому в длительных перелетах часто возникает потребность пломбирования.

Влияние гравитации на формирование кристаллов

А команда восьмого класса Ришельевского научного лицея из Одессы выяснит, влияет ли отсутствие гравитации на процесс формирования кристаллов, их размеры.

На орбите экспериментами школьников будут управлять астронавты по их инструкциям. Минилаборатории для биологических экспериментов предоставила американская программа студенческих экспериментов в космосе (SSEP).

Уже летом 2022 года обе команды отправятся на мыс Канаверал, чтобы увидеть собственными глазами запуск ракеты Falcon 9 с космодрома.

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К слову, такую возможность ребята получили благодаря соглашению, которое в сентябре подписали Малая академия наук при поддержке МОН и Посольство Украины в США. Для школьников проводят конкурс, а 2 команды-победители смогут отправить свои эксперименты на космическую станцию.

Текст публикации Малой академии наук:

Помнишь, как МАН и UNIT.City подписали меморандум о сотрудничестве, благодаря которому проекты украинских школьников отправятся в космос на корабле "SpaceX Dragon"? Мы рассказываем о двух крутейших украинских командах, проекты которых отправят на МКС и протестуют в рамках американской программы студенческих экспериментов SSEP.

Первые герои – из 11 класса Харьковской гимназии №47 с проектом "Затвердевание стоматологических материалов в условиях микрогравитации". Участники будут исследовать влияние микрогравитации на структуру пломб и прочность их соединения с зубами. Пища космонавтов недостаточно тверда для стимуляции обновления дентина – зубы со временем декальцифицируются и становятся хрупкими. Поэтому в длительных перелетах часто возникает потребность пломбирования.

Во время эксперимента команда выяснит, отличаются ли стоматологические материалы, которые затвердели в космосе, от сложившихся в земных условиях.

Следующие герои – восьмиклассники из Ришельевского научного лицея Одессы с проектом "Влияние микрогравитации на калия гексацианоферат (III)".

Существование человека за пределами Земли требует решения многих технологических задач, в частности выращивания кристаллов. Именно этому и посвятила свой проект команда. Во время эксперимента выяснят, влияет ли отсутствие гравитации на формирование кристаллов, их размеры, количество и форму. Поздравляем победителей и желаем успехов в космических экспериментах.