На Ровненщине суд оштрафовал директора школы, которая премировала себя девять раз. Также женщина получала надбавки за напряженность работы. Общая сумма премий и надбавок составила почти 50 тысяч гривен.

Суд привлек к административной ответственности руководительницу учебного заведения в Сарненском районе. В частности, на директора имели 18 протоколов, связанных с коррупцией.

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Выяснилось, что директор выдала девять приказов о своем премировании и установлении надбавок за сложность и напряженность в работе. Да, несмотря на зарплату, женщина получила более 47 тысяч гривен дополнительно.

Во время заседания суда руководитель признала свою вину и сообщила, что возместила причиненный ущерб (а это 47 тысяч). Ее признали виновной и оштрафовали на 3400 гривен.

К слову, в Ровненской области директоров 12 сельских школ обвиняют в растрате государственных средств. Чиновники якобы провели слишком дорогой интернет в учебные заведения. Теперь они должны вернуть государству почти 2,5 миллиона гривен. К тому же, директоров еще и могут посадить за решетку.