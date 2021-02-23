На коррупции разоблачили декана Летной академии в Кропивницком: за что он брал взятки
В Кропивницком СБУ разоблачила на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. Мужчина за взятки оказывал курсантам допуск к полетам.
Источник:СБУ
За что декан брал взятки
В СБУ отмечают, что чиновник наладил механизм получения взяток от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал от всех студентов, несмотря на их успешность и высокий рейтинг.
Читайте также Университет в Севастополе попал под украинские санкции: как отреагировал ректор
Стоимость допуска к полетам для одного курсанта декан оценивал в 11,5 тысяч долларов.
Как должностное лицо задержали
Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки – 5 тысяч долларов.
Декана поймали на взятке / Фото СБУ
Добавим, что по информации издания "Без купюр", речь идет о декане факультета летной эксплуатации этой академии Валерия Шульгина.
Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику подозрения за получение взятки. Следователи также проверяют другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности других должностных лиц к правонарушению.
Случаи коррупции в украинских вузах:
- В Киеве полиция раскрыла коррупционную схему одного из вузов, где главная бухгалтер в течение 3 лет присваивала деньги, которые вносили в качестве оплаты за обучение.
- Мошенническую схему на Киевщине вместе с сообщниками организовал бывший ректор одного из медицинских вузов. Он гарантировал студентам успешную сдачу экзамена и получение сертификата, который это подтверждает. А за "услугу" хотел 3 тысячи долларов.
- А в харьковском вузе ректор и проректор, используя свое служебное положение, требовали и получили от частного предпринимателя 300 тысяч гривен за заключение договора аренды помещений от университета.
- Проректор Сумского университета также требовал деньги в размере 5 тысяч долларов от местного предпринимателя за предоставление в аренду помещения вуза. Его задержали сразу после получения взятки.
Поделиться новостью