В Кропивницком СБУ разоблачила на коррупции декана одного из факультетов Летной академии Национального авиационного университета. Мужчина за взятки оказывал курсантам допуск к полетам.

За что декан брал взятки

В СБУ отмечают, что чиновник наладил механизм получения взяток от старшекурсников за допуск к прохождению практических занятий. Деньги он требовал от всех студентов, несмотря на их успешность и высокий рейтинг.

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Стоимость допуска к полетам для одного курсанта декан оценивал в 11,5 тысяч долларов.

Как должностное лицо задержали

Задержали руководителя факультета на рабочем месте сразу после получения первой части взятки – 5 тысяч долларов.



Декана поймали на взятке / Фото СБУ

Добавим, что по информации издания "Без купюр", речь идет о декане факультета летной эксплуатации этой академии Валерия Шульгина.

Сейчас решается вопрос о сообщение злоумышленнику подозрения за получение взятки. Следователи также проверяют другие факты его коррупционной деятельности и возможной причастности других должностных лиц к правонарушению.

Случаи коррупции в украинских вузах: