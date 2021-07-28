Коротко о кредитном рейтинге: как и для чего его улучшать
Источник:24 канал
Высокий кредитный рейтинг свидетельствует о высоком уровне финансовой грамотности человека. Чем выше его показатели, тем легче и на лучших условиях можно получить денежный заем от финансовых учреждений – как для физических лиц, так и для бизнеса.
Назначение кредитного рейтинга заключается в оценке платежеспособности заемщика потенциальным кредитором. Вычисляется показатель на основе данных кредитной истории. Рассказываем почему важно следить за этим показателем и как его можно повышать.
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Как определить кредитный рейтинг
Проверить собственный показатель кредитного рейтинга можно с помощью:
- сайта Украинского бюро кредитных историй;
- приложения "Кредитная история" для устройств IOS и Android;
- приложения Privat24 (если у вас есть счет в ПриватБанке).
О чем свидетельствуют показатели
Различают следующие диапазоны значений кредитного рейтинга:
- 0 – 250 – очень низкий;
- 250 – 350 – низкий;
- 350 – 450 – средний;
- 400 – 550 – высокий;
- 550 – 700 – очень высокий.
Отметим, что среднее значение украинского заемщика составляет 364 балла.
Как повысить свой кредитный рейтинг
- используйте как можно меньше кредитных карточек и счетов;
- старайтесь оплачивать задолженности вовремя, еще в так называемый "льготный период";
- избегайте составления процентов;
- старайтесь использовать только собственные средства на счетах с кредитным лимитом
- если долги накопились – поинтересуйтесь у финансового учреждения о возможности их реорганизации.