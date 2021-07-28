Коротко о кредитном рейтинге: как и для чего его улучшать

Высокий кредитный рейтинг свидетельствует о высоком уровне финансовой грамотности человека. Чем выше его показатели, тем легче и на лучших условиях можно получить денежный заем от финансовых учреждений – как для физических лиц, так и для бизнеса.

Назначение кредитного рейтинга заключается в оценке платежеспособности заемщика потенциальным кредитором. Вычисляется показатель на основе данных кредитной истории. Рассказываем почему важно следить за этим показателем и как его можно повышать.

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Как определить кредитный рейтинг

Проверить собственный показатель кредитного рейтинга можно с помощью:

сайта Украинского бюро кредитных историй;

приложения "Кредитная история" для устройств IOS и Android;

приложения Privat24 (если у вас есть счет в ПриватБанке).

О чем свидетельствуют показатели

Различают следующие диапазоны значений кредитного рейтинга:

0 – 250 – очень низкий;

250 – 350 – низкий;

350 – 450 – средний;

400 – 550 – высокий;

550 – 700 – очень высокий.

Отметим, что среднее значение украинского заемщика составляет 364 балла.

Как повысить свой кредитный рейтинг