Сколько учеников и учителей болеют COVID-19 по Украине: данные из областей
В Украине коронавирус продолжает стремительно распространяться, в том числе и в школах. Растет и количество больных COVID-19 среди учеников и учителей. Однако, большинство учебных заведений продолжают работать в обычном режиме.
Сколько учеников находится на самоизоляции, а сколько классов учится дистанционно – читайте в материале 24 канала.
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Киев
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на карантин закрыты 5 школ. На дистанционном обучении находится 1 171 класс. А всего коронавирусом болеет почти 1 400 школьников и 1 060 педагогов.
На карантин закрыты 203 группы в 151 садике. В целом, наполняемость детей в дошкольных учреждениях составляет более 50%.
Львовщина
От коронавирус на Львовщине лечатся 177 учеников и 537 учителей. Начальница отдела дошкольного и общего среднего образования Департамента образования и науки Ирины Саслюк рассказала, что сейчас в области две школы (в Жовковском и Сокольском районах) находятся на дистанционном обучении.
Ивано-Франковск
Власти Ивано-Франковска приняли решение не менять обучение для школьников до конца 2020 года. Поэтому, до начала зимних каникул, которые планируют ввести с 25 декабря, школьники будут учиться так:
- 1-4 класса – очно в школах;
- 5-11 классы – в дистанционном режиме.
Известно, что по состоянию на начало недели COVID-19 в школах Ивано-Франковске заболели 37 учителя и 22 учащихся. Также 14 классов начальной школы во Франковске находятся на самоизоляции.
Черкасщина
По состоянию на 1 декабря в Черкасской области приостановлено обучение в 303 классах. В целом в области болеет 142 ученика и 371 учитель, а на самоизоляции находятся 5 345 учеников и 412 учителей и работников школы.
Одесса
В Одессе городская власть решила перевести учащихся 5 – 11 классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря включительно.
Так, по состоянию на начало недели на карантин переведены 223 класса, а это на 70% больше, чем на прошлой неделе. К тому же сейчас 191 педагог имеет подтвержденный диагноз COVID-19. И большинство тех, кто заболел – педагоги 5-11 классов.
Полтавщина
3 декабря в 27 учебных заведениях Полтавской области выявили новые случаи заболевания COVID-19. За все время пандемии в области заболели 633 учителя и 157 учащихся.
Сейчас в области приостановили обучение в семи школах и одном детсаду, где обнаружили коронавирус. На дистанционном обучении – 33 класса в девяти школах.
Тернопольщина
На Тернопольщине три школы пошли на самоизоляцию. Сейчас в Тернопольской области коронавирусом болеет 500 учеников и 733 педагога.
Ровно
В школах Ровно 59 учеников и 91 работник сейчас больны коронавирусом. Из-за этого 29 классов в учебных заведениях находятся на самоизоляции (а это – 1 080 учеников).
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