В Украине коронавирус продолжает стремительно распространяться, в том числе и в школах. Растет и количество больных COVID-19 среди учеников и учителей. Однако, большинство учебных заведений продолжают работать в обычном режиме.

Сколько учеников находится на самоизоляции, а сколько классов учится дистанционно – читайте в материале 24 канала.

Важно Как будут обучать детей в школах во время локдауна: объяснение КГГА

Киев

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киеве на карантин закрыты 5 школ. На дистанционном обучении находится 1 171 класс. А всего коронавирусом болеет почти 1 400 школьников и 1 060 педагогов.

На карантин закрыты 203 группы в 151 садике. В целом, наполняемость детей в дошкольных учреждениях составляет более 50%.

Львовщина

От коронавирус на Львовщине лечатся 177 учеников и 537 учителей. Начальница отдела дошкольного и общего среднего образования Департамента образования и науки Ирины Саслюк рассказала, что сейчас в области две школы (в Жовковском и Сокольском районах) находятся на дистанционном обучении.

Ивано-Франковск

Власти Ивано-Франковска приняли решение не менять обучение для школьников до конца 2020 года. Поэтому, до начала зимних каникул, которые планируют ввести с 25 декабря, школьники будут учиться так:

1-4 класса – очно в школах;

5-11 классы – в дистанционном режиме.

Известно, что по состоянию на начало недели COVID-19 в школах Ивано-Франковске заболели 37 учителя и 22 учащихся. Также 14 классов начальной школы во Франковске находятся на самоизоляции.

Черкасщина

По состоянию на 1 декабря в Черкасской области приостановлено обучение в 303 классах. В целом в области болеет 142 ученика и 371 учитель, а на самоизоляции находятся 5 345 учеников и 412 учителей и работников школы.

Одесса

В Одессе городская власть решила перевести учащихся 5 – 11 классов на дистанционное обучение с 1 по 11 декабря включительно.

Так, по состоянию на начало недели на карантин переведены 223 класса, а это на 70% больше, чем на прошлой неделе. К тому же сейчас 191 педагог имеет подтвержденный диагноз COVID-19. И большинство тех, кто заболел – педагоги 5-11 классов.

Полтавщина

3 декабря в 27 учебных заведениях Полтавской области выявили новые случаи заболевания COVID-19. За все время пандемии в области заболели 633 учителя и 157 учащихся.

Сейчас в области приостановили обучение в семи школах и одном детсаду, где обнаружили коронавирус. На дистанционном обучении – 33 класса в девяти школах.

Тернопольщина

На Тернопольщине три школы пошли на самоизоляцию. Сейчас в Тернопольской области коронавирусом болеет 500 учеников и 733 педагога.

Ровно

В школах Ровно 59 учеников и 91 работник сейчас больны коронавирусом. Из-за этого 29 классов в учебных заведениях находятся на самоизоляции (а это – 1 080 учеников).

Коронавирус в Украине. По состоянию на 4 декабря в Украине зарегистрировали 15 131 новых случаев коронавируса, среди них – 649 детей. Всего за все время пандемии заболели почти 788 человек, из них более 397 выздоровели, умерли от осложнений — 13 тысяч. Сколько больных коронавирусом в областях – читайте здесь.