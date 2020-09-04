Только за первую неделю в Украине уже закрыли несколько школ на карантин. Теперь пришлось перейти на дистанционное обучение и учебному заведению в селе Кошиловцы Тернопольской области. Ведь там у директора школы подтвердили заражение коронавирусом.

Об этом сообщил председатель районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Суспільне".

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Так, все ученики школы пока будут учиться дистанционно. Выйдут ли они из карантина через две недели – неизвестно.

По словам Шипитка, на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же здании, что и школа.

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