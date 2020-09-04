Коронавирус у директора: школу в Тернопольской области закрыли на карантин
Только за первую неделю в Украине уже закрыли несколько школ на карантин. Теперь пришлось перейти на дистанционное обучение и учебному заведению в селе Кошиловцы Тернопольской области. Ведь там у директора школы подтвердили заражение коронавирусом.
Об этом сообщил председатель районной государственной администрации Владимир Шипитко, передает "Суспільне".
Важно Коронавирус в школах: по Украине за первые дни учебы стремительно закрываются учебные заведения
Так, все ученики школы пока будут учиться дистанционно. Выйдут ли они из карантина через две недели – неизвестно.
По словам Шипитка, на карантин закрыли и детский сад, который находится в том же здании, что и школа.
Ситуация с коронавирусом на Тернопольщине: главное
- По состоянию на 3 сентября коронавирус в Тернопольской области обнаружили у более чем шести тысяч человек. К сожалению, от инфекции умерли 78 человек. Зато выздоровели более трех тысяч пациентов.
- За последние сутки в области подтвердили 240 новых случаев.
- Кроме того, 1 сентября стало известно, что мэр Тернополя Сергей Надал подхватил коронавирус, а 22 августа коронавирус обнаружили у председателя Тернопольской обладминистрации Владимира Труша.