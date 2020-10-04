По состоянию на 4 октября в Украине СOVID-19 диагностировали у 1 257 учеников. Недуг также подхватили 2 158 учителей.

На самоизоляции – более 80 тысяч учеников

Сейчас на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников, то есть это все классы, в которых подтвержден хотя бы один случай коронавируса. Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует 24 канал.

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На самоизоляции ученики находятся 14 дней, а впоследствии возвращаются к учебе.

Если 50% классов пошли на самоизоляцию, то на дистанционное переходит вся школа,

– рассказал Степанов.

По обеспечению учреждений образования средствами индивидуальной защиты и антисептиками, чиновник отметил, что это компетенция Минобразования. Минздрав, в свою очередь, все рекомендации дал.

Какова ситуация с коронавирусом в Украине? По состоянию на 4 октября в Украине зафиксировали 226 462 случая коронавируса, 4 397 человек умерли. Выздоровели 100 107 больных.

Как учащимся возвращаться к обучению после самозоляции / инфографика 24 канала