Коронавирус в школах: сколько учеников и учителей заразились
По состоянию на 4 октября в Украине СOVID-19 диагностировали у 1 257 учеников. Недуг также подхватили 2 158 учителей.
На самоизоляции – более 80 тысяч учеников
Сейчас на самоизоляции находятся более 83 тысяч учеников, то есть это все классы, в которых подтвержден хотя бы один случай коронавируса. Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, информирует 24 канал.
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На самоизоляции ученики находятся 14 дней, а впоследствии возвращаются к учебе.
Если 50% классов пошли на самоизоляцию, то на дистанционное переходит вся школа,
– рассказал Степанов.
По обеспечению учреждений образования средствами индивидуальной защиты и антисептиками, чиновник отметил, что это компетенция Минобразования. Минздрав, в свою очередь, все рекомендации дал.
Какова ситуация с коронавирусом в Украине?По состоянию на 4 октября в Украине зафиксировали 226 462 случая коронавируса, 4 397 человек умерли. Выздоровели 100 107 больных.
Как учащимся возвращаться к обучению после самозоляции / инфографика 24 канала