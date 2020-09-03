Учебный год только начался, а коронавирус уже заставил несколько школ закрыться или перейти на дистанционное обучение. А рекорды бьют Николаевская и Киевская области. Какие школы закрылись из-за обнаружения заболевания COVID-19 – читайте в материале.

Так, из-за контакта с больными коронавирусом в Николаеве школьники и дети из садов ушли на вынужденную самоизоляцию, передает 24 канал.

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На самоизоляцию отправились ученики 7 класса общеобразовательной школы № 19 города Николаева. Мать одной из школьниц сообщила руководству заведения о том, что у дочери подтвердился диагноз COVID-19.

"Со 2 сентября класс работает на дистанционном обучении. Класс мы обработали, он закрыт", – рассказал директор школы Алексей Ильин.

Кроме того, в первый день учебы коронавирус обнаружили у ученика одной из школ Бердянска. В результате класс закрыли на двухнедельный карантин.

Так, из-за того, что больной ученик 1 сентября побывал в школе, учебный процесс в классе остановили до 17 сентября. Все ученики будут учиться в режиме онлайн.

А на Киевщине в городе Васильков закрыли на карантин среднюю школу №2 после того, как у одного из учителей подтвердили заболевание COVID-19.

По словам мэра города Владимира Сабадаша, больной учитель контактировал с учителями младших классов, но не общался со школьниками – пока он находится на больничном. Однако 356 учеников и 21 учитель в течение двух недель тоже будут обязаны находиться на изоляции.

Учебный процесс будет продолжаться дистанционно. А учителя 5-7 классов смогут продолжить учебный процесс в обычном режиме с понедельника, 7 сентября, только в случае отрицательных результатов теста на коронавирус.

А киевский лицей № 240 "Социум" закрыли на карантин перед самым 1 сентября из-за того, что у двух преподавателей обнаружили коронавирус. Поэтому уроки в лицее начались в дистанционном формате со 2 сентября.

Между тем в Виннице коронавирус обнаружили у третьеклассника, который успел сходить первого сентября в школу. Пока неизвестно, будут ли закрывать всю школу или только один класс уйдет на карантин.

Напомним, с началом нового учебного года работники школ и ученики должны соблюдать все правила проведения "безопасного" обучения, а именно пользоваться антисептическими средствами, соблюдать соответствующую дистанцию и использовать маски.

Рекомендации Минздрава по обучению / Инфографика 24 канала