По словам финансового советника Виктории Девайн, множество женщин не желают разговаривать на темы инвестиций, поскольку боятся осуждающих комментариев от представителей мужского пола. На самом деле, исследование UNSW показывает, что женщины являются лучшими инвесторами, чем мужчины.

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Виктория Девайн рассказывает, что женщины, как правило, идут на меньшие инвестиционные риски, чем мужчины. Они тратят больше времени на изучение собственных возможностей и вкладывают деньги преимущественно в недорогие акции.

В мире инвестиций женский пол заинтересован прежде всего в самообразовании. Мужчины же постоянно конкурируют между собой и прибегают к необдуманным инвестиционным решениям только ради высокой прибыли, и это часто приводит к провальным сделкам и потери средств,

– считает эксперт.

Для повышения уровня финансовой грамотности женщин, а также их смелого участия на рынке инвестиций и бизнеса, Виктория Девайн дает три базовые советы.

Понять бюджет

Прежде всего женщинам необходимо понять движение денег, то есть определить свои реальные доходы и расходы. По словам эксперта, множество женщин не желают этого делать, так как чувствуют вину за то, что тратят "слишком много".

Виктория советует создать методику бюджетирования, которая позволит убедиться, что каждая копейка работает на благо владелицы так же, как и женщина на то, чтобы заработать эти деньги.

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Создать подушку безопасности

Если у вас нет финансового фонда для непредвиденных расходов, то его нужно немедленно создать, даже если существует текущая задолженность. Денежная "подушка безопасности" позволит получить такой уровень финансовой свободы, которого вы не имели до сих пор.

Позаботиться о будущем

Даже если вы – работоспособная женщина в расцвете своих сил, необходимо заранее позаботиться о своем финансовом положении в будущем.

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