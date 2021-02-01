Как сдерживать эмоции на работе и руководить во время кризиса: 5 видео от TED для бизнесменов
Коронавирус внес свои коррективы в организацию и деятельность многих сфер бизнеса. Американская платформа TED предлагает предпринимателям комментарии и лекции ведущих спикеров мира.
Источник: 24 канал
Как объяснить свою идею инвесторам, начать собственное дело и удержать существующий бизнес на плаву во время коронакризиса, – об этом и не только рассказывают ведущие эксперты и успешные бизнесмены на платформе TED.
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Учеба 24 подобрала несколько интересных конференций и лекций от TED для предпринимателей, которые могут быть полезными для развития собственного дела.
Что известно о TED
Technology Entertainment Design (TED) – это некоммерческая организация Соединенных Штатов Америки, которая занимается распространением прогрессивных и интересных идей.
Конференции сначала были сосредоточены на темах технологий, развлечений и дизайна, а уже потом были привлечены спикеры и эксперты из следующих отраслей:
- естественные науки;
- искусство;
- образование;
- культура;
- глобальные проблемы;
- устойчивое развитие;
- бизнес.
Обычно конференции проходят в форме коротких бесед спикеров со зрителями в зале, а средняя продолжительность выступлений составляет около 18 минут.
Как быть руководителем во время кризиса
Покорность, прозрачность и срочность – залог успешного руководства как большой, так и маленькой организацией. Експерт по вопросам лидерства Эмми Эдмондсон дает четкие советы, как руководителю удержать руль лидерства при любых обстоятельствах.
How to lead in a crisis. Видео TED
Как рассказать об идее инвесторам
Как передовые мировые лидеры заработали доверие потребителей и инвесторов? Они не только представили цифры и планы, но и рассказывали интересные истории.
Консультант по вопросам лидерства Карен Эбер открывает тайны, на что стоит обращать внимание во время презентации стартапа инвесторам и как заинтересовать людей своим проектом.
How your brain responds to stories. Конференция TED
5 путей установить крепкие связи
В современном мире новейшие технологии позволяют быстрее и легче коммуницировать, но отнюдь не создавать прочные связи, особенно в рабочей сфере. Роберт Реффкин дает подсказки, как установить аутентичные связи с коллегами и подчиненными на работе.
5 ways to create stronger connections. Видео TED
Новые профессии будущего
COVID-19 изменит все, включая то, как мы учимся и работаем. Отойдет ли традиционное понятие рабочего процесса в небытие? Технологический футурист Бен Принг рассказал о будущем в провокационных интервью.
The new jobs of the future. Интервью TED
Как сдерживать эмоции на работе
Невозможно просто выключить свои чувства, когда вы заходите в офис. Чувствовать эмоции – это естественное свойство человека. Психолог Лиз Фосслиен рассказывает, как справляться с эмоциями на работе в сложных и напряженных ситуациях.
How to embrace emotions at work. Видео TED
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