Коронавирус внес свои коррективы в организацию и деятельность многих сфер бизнеса. Американская платформа TED предлагает предпринимателям комментарии и лекции ведущих спикеров мира.

Как объяснить свою идею инвесторам, начать собственное дело и удержать существующий бизнес на плаву во время коронакризиса, – об этом и не только рассказывают ведущие эксперты и успешные бизнесмены на платформе TED.

Учеба 24 подобрала несколько интересных конференций и лекций от TED для предпринимателей, которые могут быть полезными для развития собственного дела.

Что известно о TED

Technology Entertainment Design (TED) – это некоммерческая организация Соединенных Штатов Америки, которая занимается распространением прогрессивных и интересных идей.

Конференции сначала были сосредоточены на темах технологий, развлечений и дизайна, а уже потом были привлечены спикеры и эксперты из следующих отраслей:

естественные науки;

искусство;

образование;

культура;

глобальные проблемы;

устойчивое развитие;

бизнес.

Обычно конференции проходят в форме коротких бесед спикеров со зрителями в зале, а средняя продолжительность выступлений составляет около 18 минут.

Подсказка! Большинство видео доступны только на английском языке, но в нескольких из них можно включить русские или украинские субтитры.

Как быть руководителем во время кризиса

Покорность, прозрачность и срочность – залог успешного руководства как большой, так и маленькой организацией. Експерт по вопросам лидерства Эмми Эдмондсон дает четкие советы, как руководителю удержать руль лидерства при любых обстоятельствах.

How to lead in a crisis. Видео TED

Как рассказать об идее инвесторам

Как передовые мировые лидеры заработали доверие потребителей и инвесторов? Они не только представили цифры и планы, но и рассказывали интересные истории.

Консультант по вопросам лидерства Карен Эбер открывает тайны, на что стоит обращать внимание во время презентации стартапа инвесторам и как заинтересовать людей своим проектом.

How your brain responds to stories. Конференция TED

5 путей установить крепкие связи

В современном мире новейшие технологии позволяют быстрее и легче коммуницировать, но отнюдь не создавать прочные связи, особенно в рабочей сфере. Роберт Реффкин дает подсказки, как установить аутентичные связи с коллегами и подчиненными на работе.

5 ways to create stronger connections. Видео TED

Новые профессии будущего

COVID-19 изменит все, включая то, как мы учимся и работаем. Отойдет ли традиционное понятие рабочего процесса в небытие? Технологический футурист Бен Принг рассказал о будущем в провокационных интервью.

The new jobs of the future. Интервью TED

Как сдерживать эмоции на работе

Невозможно просто выключить свои чувства, когда вы заходите в офис. Чувствовать эмоции – это естественное свойство человека. Психолог Лиз Фосслиен рассказывает, как справляться с эмоциями на работе в сложных и напряженных ситуациях.

How to embrace emotions at work. Видео TED