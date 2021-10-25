Конституционный суд отказался отстранить от руководства вузами люстрированных лиц
Источник:телеграм Ольги Совгири
Конституционный суд закрыл производство по представлению депутатов, которое предусматривало запрет руководить вузами лицам, подпадающим под действие закона "Об очищении власти". Суд провел 12 заседаний по этому делу, но отказал в удовлетворении иска.
Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Конституционный суд закрыл производство по представлению народных депутатов, в котором было обжаловано положения закона "О высшем образовании".
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По словам нардепа, это представление поступило в Конституционный суд еще 29 мая 2018 года. С тех пор в течение трех лет суд провел по меньшей мере 12 заседаний по данному делу.
Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона, которое потребовало бы исследования судом,
– рассказала Совгиря.
Депутат говорит, что такое основание для закрытия производства по делу указано в определении суда от 21 октября. "Любая дополнительная мотивация по сути дела в ней отсутствует", – добавила она.
Ольга Совгиря пояснила, что в этом деле Конституционный Суд закрыл производство – не определил, соответствует ли данная норма Конституции Украины. Таким образом он фактически самоустранился от рассмотрения, не предоставив ей оценки – "конституционная или неконституционная".
В то же время норма закона, которой предусмотрено, что нельзя назначить на должность руководителя вуза (в том числе исполняющим обязанности) лицо, подпадающее под действие закона "Об очистке власти" (так называемый "закон о люстрации") до сих пор остается в силе.
Коротко о люстрации в Украине:
- Закон "Об очистке власти" в Украине вступил в силу в октябре 2014 года. Применяют его к людям, которые как минимум год были на высших руководящих должностях во время правления Виктора Януковича в 2010–2014 годах. Эти люди не имеют права работать в органах государственной власти ближайшие 10 лет.
- Однако, по заключению Европейского суда, люстрация в Украине слишком широка и есть большое количество людей, пострадавших безосновательно. Именно поэтому государство обязано обеспечить механизм, чтобы восстановить нарушенные права.
- В июне Министерство юстиции разработало законопроект О внесении изменений в закон о люстрации. Однако впоследствии правительство сняло с рассмотрения изменения в закон.