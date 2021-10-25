Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Конституционный суд закрыл производство по представлению народных депутатов, в котором было обжаловано положения закона "О высшем образовании".
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По словам нардепа, это представление поступило в Конституционный суд еще 29 мая 2018 года. С тех пор в течение трех лет суд провел по меньшей мере 12 заседаний по данному делу.
Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона, которое потребовало бы исследования судом,
– рассказала Совгиря.
Депутат говорит, что такое основание для закрытия производства по делу указано в определении суда от 21 октября. "Любая дополнительная мотивация по сути дела в ней отсутствует", – добавила она.
Ольга Совгиря пояснила, что в этом деле Конституционный Суд закрыл производство – не определил, соответствует ли данная норма Конституции Украины. Таким образом он фактически самоустранился от рассмотрения, не предоставив ей оценки – "конституционная или неконституционная".
В то же время норма закона, которой предусмотрено, что нельзя назначить на должность руководителя вуза (в том числе исполняющим обязанности) лицо, подпадающее под действие закона "Об очистке власти" (так называемый "закон о люстрации") до сих пор остается в силе.
Коротко о люстрации в Украине:
- Закон "Об очистке власти" в Украине вступил в силу в октябре 2014 года. Применяют его к людям, которые как минимум год были на высших руководящих должностях во время правления Виктора Януковича в 2010–2014 годах. Эти люди не имеют права работать в органах государственной власти ближайшие 10 лет.
- Однако, по заключению Европейского суда, люстрация в Украине слишком широка и есть большое количество людей, пострадавших безосновательно. Именно поэтому государство обязано обеспечить механизм, чтобы восстановить нарушенные права.
- В июне Министерство юстиции разработало законопроект О внесении изменений в закон о люстрации. Однако впоследствии правительство сняло с рассмотрения изменения в закон.