Представитель Верховной рады в Конституционном суде Ольга Совгиря рассказала, что Конституционный суд закрыл производство по представлению народных депутатов, в котором было обжаловано положения закона "О высшем образовании".

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По словам нардепа, это представление поступило в Конституционный суд еще 29 мая 2018 года. С тех пор в течение трех лет суд провел по меньшей мере 12 заседаний по данному делу.

Через три года суд выяснил, что в конституционном представлении отсутствует надлежащее юридическое обоснование неконституционности оспариваемой нормы закона, которое потребовало бы исследования судом,

– рассказала Совгиря.

Депутат говорит, что такое основание для закрытия производства по делу указано в определении суда от 21 октября. "Любая дополнительная мотивация по сути дела в ней отсутствует", – добавила она.

Ольга Совгиря пояснила, что в этом деле Конституционный Суд закрыл производство – не определил, соответствует ли данная норма Конституции Украины. Таким образом он фактически самоустранился от рассмотрения, не предоставив ей оценки – "конституционная или неконституционная".

В то же время норма закона, которой предусмотрено, что нельзя назначить на должность руководителя вуза (в том числе исполняющим обязанности) лицо, подпадающее под действие закона "Об очистке власти" (так называемый "закон о люстрации") до сих пор остается в силе.

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