Судьи Конституционного Суда отказались открывать производство по делу Шкарлета
Первая коллегия судей Конституционного суда Украины на заседании 24 марта отказалась открывать производство по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.
Источник:Пресс-служба Конституционного Суда
Конституционный Суд принял постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу Сергея Шкарлета.
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"Но вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Палаты суда", – сообщает пресс-служба КС.
К слову, 5 марта 2021 в Конституционный Суд поступило представление от партии "Голос" об отмене решения Верховной Рады о назначении Шкарлета на должность министра образования.
Нарушения в назначении Шкарлета
- 17 декабря 2020 года Верховная Рада проголосовала за назначение Сергея Шкарлета министром образования. Решение поддержали минимумом из необходимых голосов – 226.
- Сразу после этого представители партии "Голос" заявили, что заметили кнопкодавство во время голосования. К примеру, голос Суркиса за Шкарлета зачислили, хотя самого одного нардепа не было в Раде.
- В январе 2021 года Офис генпрокурора начал уголовное производство по этому поводу.
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