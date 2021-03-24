Первая коллегия судей Конституционного суда Украины на заседании 24 марта отказалась открывать производство по делу о назначении Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины.

Конституционный Суд принял постановление коллегии судей об отказе в открытии конституционного производства по делу Сергея Шкарлета.

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"Но вопрос об открытии конституционного производства по этому делу будет рассматриваться на заседании Палаты суда", – сообщает пресс-служба КС.

К слову, 5 марта 2021 в Конституционный Суд поступило представление от партии "Голос" об отмене решения Верховной Рады о назначении Шкарлета на должность министра образования.

Нарушения в назначении Шкарлета