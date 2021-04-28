В разъяснении МОН для региональных руководителей Департаментов образования и науки говорится о том, что в этом году запрещены конкурсы для зачисления детей в первые классы.

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В частности, в МОН заявили, что при зачислении детей в первый класс запрещается проведение любых мероприятий для проверки знаний, умений, навыков или других компетентностей ребенка.

Исключением является лишь зачисление детей в учреждения специализированного образования и частные школы. Поэтому, проведение любых конкурсов на зачисление первоклассника в государственные школы запрещено.

В МОН добавили, что срок приема документов для зачисления ребенка в школу не может быть меньше одного месяца.

Кроме того, в условиях карантина учредители школ могут разрешить родителям подавать документы по электронной почте без электронной цифровой подписи.

Когда в Киеве происходит набор учеников в первый класс? В столице приостановили набор первоклассников в школы из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Но в КГГА успокоили всех родителей будущих первоклассников и отметили, что прием в школы начнется в мае. Как только в Киеве стабилизируется ситуация, приемная комиссия сможет возобновить безопасный прием.

Каких детей первыми зачисляют в первый класс

Отметим, что в Украине в первую очередь в школу будут принимать детей, которые:

проживают на территории обслуживания соответствующей школы;

детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе;

детей работников учреждения образования;

детей из садиков, которые входят в структуру школы;

а уже потом – всех желающих на имеющиеся свободные места.

Ранее мы рассказывали, что для того, чтобы ребенка зачислили в первый класс, родители должны лично подать директору заявление. Какие документы для этого нужны и все детали – читайте в нашем материале.