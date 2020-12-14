В следующем году Всеукраинские конкурсы профессионального мастерства будут проводить по пяти профессиям – парикмахер, электрогазосварщик, штукатур, станочник широкого профиля и машинист тепловоза.

Заместитель министра образования Игорь Гарбарук рассказал, что такие конкурсы профессионального мастерства помогают поддержать интерес учащихся профтехов к профессии и мотивируют их к лучшему обучению, сообщает пресс-служба МОН.

Интересно Почти 100 студентов получат академические стипендии правительства: назвали сумму

Он добавил, что Минобразования может уже сейчас начинать подготовку к таким активностям, чтобы на местном уровне успели организовать проведение отборочных этапов с соблюдением мер безопасности.

Добавим, что ежегодные конкурсы проводятся в три этапа среди учащихся-выпускников учреждений профессионально-технического образования.

На первом этапе участники проходят отборы на уровне заведений.

На втором этапе – соревнуются на областном уровне.

Участники с наилучшими результатами имеют возможность посоревноваться в финале конкурса на национальном уровне (третий этап).

Призерам всеукраинских конкурсов профессионального мастерства назначаются стипендии Президента Украины, которые они могут получать в течение года.

Гарбарук добавил, что в МОН были вынуждены отказаться от проведения всеукраинских ученических олимпиад, конкурсов и турниров в 2020 году из-за пандемии.

К слову, более 106 тысяч поступающих в 2020 году выбрали для обучения заведения профессионально-технического образования.

5 регионов, куда подали больше всего заявлений на обучение по региональному заказу: