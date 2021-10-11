Проведение конкурса состоится в два тура. Первый будут проводить в декабре – феврале в областях и Киеве. Второй – в марте – апреле на общегосударственном уровне.

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Участие учителей в конкурсе добровольное. Регистрация учителей продлится с 11 по 31 октября 2021 года.

Номинации конкурса "Учитель года"

Всеукраинский конкурс "Учитель года-2022" проведут в следующих номинациях:

"Биология",

"Информатика",

"Искусство",

"Основы правоведения".

Кто из учителей может принять участие

К учителям-участникам несколько требований:

Педагогический стаж участника конкурса должен быть не менее 3 лет (по состоянию на дату регистрации).

Основным местом работы участников конкурса должна быть школа или профтех.

Специальность учителя должна соответствовать номинации. Например, в номинации “Искусство” принимают участие учителя музыкального искусства.

Как зарегистрироваться? Для участия в конкурсе педагогическим работникам необходимо: зарегистрироваться в период с 11 по 31 октября 2021 года на официальной странице конкурса в разделе “Регистрация участников 2022".

Какие испытания ждут учителей

На первом туре конкурса проводятся следующие испытания:

В номинациях "Биология", "Информатика", "Основы правоведения" – мастер-класс, методический практикум, практическая работа, тестирование, урок, фрагмент дистанционного урока.

– мастер-класс, методический практикум, практическая работа, тестирование, урок, фрагмент дистанционного урока. В номинации "Искусство" – мастер-класс, практическая работа, творческая работа, тестирование, урок и фрагмент дистанционного урока.

На втором туре конкурса испытания распределяются следующим образом:

на отборочном этапе в номинациях "Биология", "Информатика", "Основы правоведения" – мастер-класс, практическая работа, тестирование;

в номинации "Искусство" – практическая работа, творческая работа, тестирование;

на финальном этапе в номинациях "Биология", "Информатика", "Основы правоведения" – методический практикум, урок;

в номинации "Искусство" – мастер-класс, урок.

Оценивание испытаний всех туров конкурса осуществляется по балльной системе и критериям, утвержденным соответствующим жюри.

Во время карантина, введения противоэпидемических мероприятий и других обстоятельств конкурс или отдельные его туры могут проводиться в дистанционной форме. Решение об этом одобряют соответствующие организационные комитеты.

Сколько денег получат победители

Также постановлением увеличен премиальный фонд конкурса. Отныне победители будут получать премию в размере 65 тысяч гривен, а лауреаты, которые займут 2 и 3 места, – премии в размере 58,5 тысячи и 52 тысячи гривен соответственно.

Министр образования Сергей Шкарлет заявил, что в Украине уже 26 лет подряд отмечают лучших педагогов.

По его словам, в этом году конкурс "Учитель года" был трансформирован для того, чтобы еще больше повысить престижность педагогических профессий и в дальнейшем всесторонне поддерживать наших учителей.