Проведение конкурса состоится в два тура. Первый начнется в декабре в областях, а второй состоится в марте – апреле на общегосударственном уровне.
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Сколько учителей зарегистрировалось
Количество участников по номинациям:
- "Биология" – 856 человек;
- "Информатика" – 1068 человек;
- "Искусство" – 482 человека;
- "Основы правоведения" – 519 человек.
Первый этап начнется в декабре 2021 года, его организуют областные учреждения последипломного педагогического образования.
Конкурсные испытания позволяют участникам продемонстрировать профессиональную компетентность, методическое мастерство, мобильность мышления, творчество и новаторство. Лучшие педагоги примут участие во втором этапе.
Какие испытания ожидают учителей
На первом туре конкурса проводятся следующие испытания:
- В номинациях "Биология", "Информатика", "Основы правоведения" – мастер-класс, методический практикум, практическая работа, тестирование, урок, фрагмент дистанционного урока.
- В номинации "Искусство" – мастер-класс, практическая работа, творческая работа, тестирование, урок и фрагмент дистанционного урока.
На втором туре конкурса испытания распределяются следующим образом:
- на отборочном этапе в номинациях "Биология", "Информатика", "Основы правоведения" – мастер-класс, практическая работа, тестирование;
- в номинации "Искусство" – практическая работа, творческая работа, тестирование;
- на финальном этапе в номинациях "Биология", "Информатика", "Основы правоведения" – методический практикум, урок;
- в номинации "Искусство" – мастер-класс, урок.
Оценка испытаний всех туров конкурса осуществляется по балльной системе и критериям, утвержденным соответствующим жюри
К слову, в этом году правительство увеличило премиальный фонд конкурса. Победители получат премию в размере 65 тысяч гривен, а лауреаты, которые займут 2 и 3 места, – премии в размере 58,5 тысяч и 52 тысяч гривен соответственно. Это вдвое больше, чем в 2020 году.