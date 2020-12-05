В День Антарктиды 1 декабря начался конкурс для школьников "Поздравь полярника с Новым годом". Учащиеся могут прислать свой рисунок-открытку или видеопоздравление с праздником, а за это получат призы из Антарктического центра.

Лучшие поздравления будут переданы на станцию "Академик Вернадский" команде полярников. Об этом сообщают на странице НАНЦ в Фейсбуке.

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Как принять участие в конкурсе

Поэтому, главное условие участия в конкурсе – создать и отправить рисунок-открытку или видеоприветствие с Новым годом. Присылать их можно до 25 декабря.

Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету и прикрепить к ней файл или ссылку на созданное вами поздравление: рисунок, фотоколлаж, видеоролик, анимацию и тому подобное.

Анкету для участия – можно найти по этой ссылке.

Как получить приз

Жюри конкурса будет состоять из представителей НАНЦ. Они обязательно будут учитывать креативность и знание антарктической тематики.

Будут определены 5 победителей, которые получат по почте призы от НАНЦ. А за первое место — онлайн-встреча с полярниками. Также Самые интересные работы будут публиковаться на странице НАНЦ в Фейсбуке.

Уже совсем скоро мы будем отмечать Новый год как в Украине, так и за 15 тысяч километров от нее – на станции «Академик Вернадский» в Антарктиде. Нашим коллегам, которые уже 9 месяцев находятся вдали от своих семей и Родины, было бы очень приятно получить привет с Большой земли,

– рассказал глава НАНЦ Евгений Дикий.

Присоединиться к конкурсу могут все украинские школьники, независимо от возраста и региона. Кроме того, можно делать это самостоятельно или присоединиться к другим детям (до 5 человек в группе).