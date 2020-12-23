UNICEF Украина совместно с Microsoft Украина запускают в декабре конкурс для украинских детей. Они смогут построить в компьютерной игре Minecraft школу своей мечты.

Конкурс будет проходить на платформе Minecraft: Education Edition. Принять участие могут дети в возрасте 8 – 13 лет, сообщает 24 канал.

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Задача школьников – собрать команду единомышленников во главе с учителем и вместе создать безопасную школу мечты. При этом, реализация даже самых смелых идей поощряется.

Созданная учениками школа должна быть столь же креативной, сколь безопасной и реалистичной. В ее инфраструктуре должны быть учтены основные правила превенции, среди которых измерение температуры на входе в учебное заведение, контроль за дезинфекцией рук, масочный режим, контроль дистанции между посетителями, а также возможность организации дистанционного и смешанного форматов обучения.

В ЮНИСЕФ мы работаем над тем, чтобы помочь детям развить свой потенциал и сформировать правильные поведенческие навыки, которые спасают жизни, – отмечает заместитель представительства фонда в Украине Лора Билл.

Конкурс пройдет в 5 этапов:

Подача заявок на участие в конкурсе (18 декабря 2020 года – 4 января 2021) Проведение вебинаров от Microsoft для учителей-модераторов зарегистрированных команд (4-15 января 2021 года). Подготовительные сессии для учащихся от их учителей-модераторов (11-15 января 2021 года). Создание безопасных школ мечты, подготовка и подача проектов в формате видеопрезентаций (11-31 января 2021 года). Определение школы победителя (1-12 февраля 2021 года).

Оценивать работы будут представители UNICEF Украина и Microsoft Украина. Главный приз для команды-победителя – полноценная 3D-модель созданной в Minecraft безопасной школы мечты.

Подробнее с правилами и условиями конкурса, а также с критериями оценки работ можно ознакомиться на сайте UNICEF.