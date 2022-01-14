Сам известный шеф-повар решил ответить на хейт украинцам на своей странице в соцсети.

К теме Что не так с новым меню в школах и почему жалуются родители

Реакция Клопотенко на волну критики родителей

Евгений Клопотенко согласился с тем, что сейчас в стране это "больная" тема, но он готов сделать многое, чтобы эту проблему поскорее решить.

Пока же мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой,

– считает шеф-повар.

Клопотенко также поблагодарил каждого, кто обсуждает меню, потому что благодаря такой волне разных мнений эта тема остается на устах.

По его словам, неравнодушие народа – это движущая сила перемен. И если через два года все негативные комментарии исчезнут, значит, школьным питанием можно больше не заниматься.

Что собирается делать шеф-повар

Планы у Евгения очень амбициозные. Он поделился ими с подписчиками. В частности, планируют повысить квалификацию поваров:

Будем учить поваров.

Будем учить людей, которые на местах составляют меню.

Будем учить, как правильно читать нормы.

Будем рассказывать об основах здорового питания.

Клопотенко не делал меню для садиков

Сам повар и владелец ресторана уверяет, что он вообще не имеет никакого отношения к разработке меню в детских садах.

По его словам, за последние дни тема школьного питания насобирала всякого – и адекватную критику, и слепой хейт, и прекрасных ботов, и реальный опыт и тому подобное.

Появилась даже петиция по отмене меню в садах, которая имела бы право на существование, если бы не одно "но". Я еще не разрабатывал меню для детских садов,

– написал Евгений.

Комментарии родителей под постом

Украинцы поддерживают реформу школьного питания и выразили поддержку Евгению Клопотенко:

"Удивляют комментарии о несладком и несоленом в 1,5–2 года. По рекомендациям ВОЗ детям этого возраста еще не нужен в рационе добавленный сахар, а соли 2 грамма в сутки. Конечно, если ребенок с начала прикорма привык к сладким творожкам и сокам, он будет плеваться пищей без усилителей вкуса".

"Господин Евгений, идите до конца! Моя дочь – первоклассница с таким удовольствием хвалит школьный борщ, запеканки и плов. Когда едет в машине домой и рассказывает, как было вкусно, мне аж самой хочется того борща".

"Меню великолепное! Лучше, чем было! Просто повара в школах не айс ....., к сожалению".

"То что инструктаж поварам нужно проводить – это факт! Меню вроде бы хорошее, но исполнение, как всегда".

"Вы большой молодец! Я очень хочу, чтобы мой ребенок питался по вашему меню. Но в украинских школах, по моему мнению, не хватает оборудования, а у поваров знаний... Когда в нашей школе пробовали внедрить ваше меню в предыдущем учебном году, я была очень довольна, ребенок тоже. Появились овощи и фрукты, дети в восторге рассказывали интересные названия блюд".

"Поддерживаю ваши изменения! 32 года работала в школе в начальных классах, нам везло с поварами! Спасибо. Но я всегда говорила что очень много сахара по нормам, мало овощей и фруктов! Всегда поддержу новое! Спасибо вам!".

Как изменилось питание детей

Активная работа над реформой школьного питания длилась последний год, и запустили её с 1 января 2022 года. Обновленное меню содержит 160 разнообразных блюд. В частности, теперь в меню есть пастуший пирог, синнабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные наггетсы, ньокки и тому подобное.

Кроме того, добавили и традиционные украинские рецепты. Теперь в школах можно будет есть банош, шпундру, вертуту, полтавский борщ, картофельное пюре, львовский сырник и кулеш.

Из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.

Чем запрещено кормить детей в школах:

мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;

грибы;

непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;

непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;

рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;

продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;

продукция домашнего производства;

также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.

Текст публикации Евгения Клопотенко:

За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого. И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт тех, кто столкнулся со школьной едой на местах. Появилась даже петиция об отмене меню в садиках, которая имела бы право на существование, если бы не одно "но". Я не разрабатывал еще меню для детских садов.

Хочу на это сказать: "спасибо каждому". Потому что благодаря такой волне разных мыслей эта тема остается на устах. Неравнодушие народа – это движущая сила перемен. И если через два года все негативные комментарии исчезнут, то значит, что школьным питанием можно больше не заниматься.

А пока мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И это естественно, что оно скрипит, ломается, сыплется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурсов, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно.

Тем не менее мы с командой все комментарии прочитали, проанализировали и прописали свои следующие шаги:

1. Будем обучать поваров

2. Будем обучать людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы.

3. Будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли (это шутка).

4. Будем рассказывать об основах здорового питания.

В заключение. Я знаю, что эта тема болит. И болит она сильно, потому что это дети. Поэтому каждый комментарий я понимаю, у меня те же эмоции, и шаг за шагом внедряю будущее в те условия, которые есть сейчас. Но у меня есть единственная просьба – не молчите. Это самое худшее. Лучше пишите хейт, однако не молчите. Потому что изменения происходят там, где есть голос. Всем спасибо.