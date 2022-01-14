Сам известный шеф-повар решил ответить на хейт украинцам на своей странице в соцсети.
К теме Что не так с новым меню в школах и почему жалуются родители
Реакция Клопотенко на волну критики родителей
Евгений Клопотенко согласился с тем, что сейчас в стране это "больная" тема, но он готов сделать многое, чтобы эту проблему поскорее решить.
Пока же мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И естественно, что оно скрипит, ломается, сыпется и дает сбой,
– считает шеф-повар.
Клопотенко также поблагодарил каждого, кто обсуждает меню, потому что благодаря такой волне разных мнений эта тема остается на устах.
По его словам, неравнодушие народа – это движущая сила перемен. И если через два года все негативные комментарии исчезнут, значит, школьным питанием можно больше не заниматься.
Что собирается делать шеф-повар
Планы у Евгения очень амбициозные. Он поделился ими с подписчиками. В частности, планируют повысить квалификацию поваров:
- Будем учить поваров.
- Будем учить людей, которые на местах составляют меню.
- Будем учить, как правильно читать нормы.
- Будем рассказывать об основах здорового питания.
Клопотенко не делал меню для садиков
Сам повар и владелец ресторана уверяет, что он вообще не имеет никакого отношения к разработке меню в детских садах.
По его словам, за последние дни тема школьного питания насобирала всякого – и адекватную критику, и слепой хейт, и прекрасных ботов, и реальный опыт и тому подобное.
Появилась даже петиция по отмене меню в садах, которая имела бы право на существование, если бы не одно "но". Я еще не разрабатывал меню для детских садов,
– написал Евгений.
Комментарии родителей под постом
Украинцы поддерживают реформу школьного питания и выразили поддержку Евгению Клопотенко:
- "Удивляют комментарии о несладком и несоленом в 1,5–2 года. По рекомендациям ВОЗ детям этого возраста еще не нужен в рационе добавленный сахар, а соли 2 грамма в сутки. Конечно, если ребенок с начала прикорма привык к сладким творожкам и сокам, он будет плеваться пищей без усилителей вкуса".
- "Господин Евгений, идите до конца! Моя дочь – первоклассница с таким удовольствием хвалит школьный борщ, запеканки и плов. Когда едет в машине домой и рассказывает, как было вкусно, мне аж самой хочется того борща".
- "Меню великолепное! Лучше, чем было! Просто повара в школах не айс ....., к сожалению".
- "То что инструктаж поварам нужно проводить – это факт! Меню вроде бы хорошее, но исполнение, как всегда".
- "Вы большой молодец! Я очень хочу, чтобы мой ребенок питался по вашему меню. Но в украинских школах, по моему мнению, не хватает оборудования, а у поваров знаний... Когда в нашей школе пробовали внедрить ваше меню в предыдущем учебном году, я была очень довольна, ребенок тоже. Появились овощи и фрукты, дети в восторге рассказывали интересные названия блюд".
- "Поддерживаю ваши изменения! 32 года работала в школе в начальных классах, нам везло с поварами! Спасибо. Но я всегда говорила что очень много сахара по нормам, мало овощей и фруктов! Всегда поддержу новое! Спасибо вам!".
Как изменилось питание детей
Активная работа над реформой школьного питания длилась последний год, и запустили её с 1 января 2022 года. Обновленное меню содержит 160 разнообразных блюд. В частности, теперь в меню есть пастуший пирог, синнабон с корицей, бефстроганов, лобио, фриттата, куриные наггетсы, ньокки и тому подобное.
Кроме того, добавили и традиционные украинские рецепты. Теперь в школах можно будет есть банош, шпундру, вертуту, полтавский борщ, картофельное пюре, львовский сырник и кулеш.
Из рациона школьников исключили сосиски, колбасы, рыбные консервы, ограничили потребление продукции с высоким содержанием соли и сахара, добавили больше злаковых, овощей, фруктов, ягод, молочных и мясных продуктов.
Чем запрещено кормить детей в школах:
- мясные и рыбные продукты промышленного и кулинарного производства;
- грибы;
- непастеризованное молоко и молочные продукты, изготовленные из непастеризованного молока;
- непастеризованные соки, газированные напитки и кофе;
- рыбные, мясные, плодоовощные и другие консервы промышленного производства, кроме пастеризованных соков без добавления сахара и подсластителей;
- продукты (особенно чипсы, сухарики) с содержанием соли более 0,12 грамм на 100 грамм готового продукта или с содержанием сахаров более 10 грамм на 100 грамм готового продукта;
- продукция домашнего производства;
- также запрещено продавать кондитерские изделия и сладкие продукты, изделия с кремом, мороженое, пищевые концентраты.
Текст публикации Евгения Клопотенко:
За последние дни тема школьного питания стала очень горячей и насобирала всякого. И адекватную критику, и слепой хейт, и поддержку, и прекрасных ботов, и реальный опыт тех, кто столкнулся со школьной едой на местах. Появилась даже петиция об отмене меню в садиках, которая имела бы право на существование, если бы не одно "но". Я не разрабатывал еще меню для детских садов.
Хочу на это сказать: "спасибо каждому". Потому что благодаря такой волне разных мыслей эта тема остается на устах. Неравнодушие народа – это движущая сила перемен. И если через два года все негативные комментарии исчезнут, то значит, что школьным питанием можно больше не заниматься.
А пока мы проживаем конфликт современного видения и старой системы. И это естественно, что оно скрипит, ломается, сыплется и дает сбой. Мы не можем под ноль уничтожить старое, у страны нет на это ни ресурсов, ни опыта, ни поддержки. Приходится все делать постепенно.
Тем не менее мы с командой все комментарии прочитали, проанализировали и прописали свои следующие шаги:
1. Будем обучать поваров
2. Будем обучать людей, которые на местах составляют меню, как правильно читать нормы.
3. Будем учить украинцев критически мыслить и адекватно выражать свои мысли (это шутка).
4. Будем рассказывать об основах здорового питания.
В заключение. Я знаю, что эта тема болит. И болит она сильно, потому что это дети. Поэтому каждый комментарий я понимаю, у меня те же эмоции, и шаг за шагом внедряю будущее в те условия, которые есть сейчас. Но у меня есть единственная просьба – не молчите. Это самое худшее. Лучше пишите хейт, однако не молчите. Потому что изменения происходят там, где есть голос. Всем спасибо.