В лицее № 157 в Киеве разгорелся конфликт между учителем истории и правоведения Сергеем Берендеевым и отцом одного из учеников Олегом Дорошенко. Выяснилось также, что педагогу предложили должность завуча по воспитательной работе, если он извинится перед отцом.

Почему между учителем и отцом возник конфликт

Причиной конфликта стало то, что классный руководитель Сергей Берендеев не позволил ученикам 11 класса уйти с урока английского на тренировку вальса.

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Школьники отпросились с урока только у преподавательницы, а у классного руководителя нет. Поэтому, узнав об отсутствии детей на уроке, Берендеев нашел их в актовом зале, прекратил тренировки по вальсу и вернул учеников на урок иностранного языка. Учитель считает, что подготовка ВНО для учеников важнее вальса.

Однако это возмутило отца одного из учеников Олега Дорошенко. Учитель на сборах в Zoom рассказал об этой ситуации, и другие родители его поддержали и согласились, что вальсом можно заниматься и после уроков.

Но один из родителей (Олег Дорошенко) начал кричать, что это он подговорил детей прогулять урок и дети заплатили деньги тренеру за вальс, а я его сорвал и испортил всем настроение, ну, и теперь мне капец!,

– рассказывает Берендеев.

Учитель подчеркнул, что отец ученика нецензурно ругался в его адрес. Зато Дорошенко говорит, что Берендеев отключал ему звук на видеоконференции с родителями.

Берендеев рассказал, что Олег Дорошенко имеет большое влияние на администрацию лицея и фактически "руководит" делами родительского фонда, хотя полномочий таких у него нет. Он помогает школе составлять проекты общественных бюджетов.

Учителя вызвали к директору

Так, через час после общения Берендеева с родителями о тренировке вальса, его вызвала администрация лицея. И ему сказали, что он поступил правильно.

Но впоследствии ученики рассказали, что к ним приходил Дорошенко. Он спросил у детей, оставлять ли Берендеева классным руководителем и заявил, что Берендеев должен извиниться и заплатить детям денежную компенсацию за сорванный вальс.

И напоследок пообещал, что сейчас меня он оставит на работе, а в июле после выпуска разберется,

– отмечает учитель.

Учитель сказал об этом директору школы Татьяне Ермак, но ему ответили, что поскольку он (Олег Дорошенко) помогает с общественным бюджетом, то у него есть индульгенция.

Тогда учитель сказал, что отказывается быть классным руководителем. На это директор пообещала поговорить с отцом.

Новые детали в конфликте

"На следующий день мне сообщили, что отец признал свою вину и придет извиняться, но никто не пришел", – признается учитель.

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Тогда Берендеева снова вызвала директор лицея. Ему сказали, что школа не имеет никакого отношения к этой ситуации и это личный конфликт между ним и отцом. На что учитель ответил, что будет обращаться за защитой своих прав в другие инстанции.

Мне сказали, что отец извинится, главное никуда не обращайся. Но через час меня вызвали повторно и предложили должность завуча по воспитательной работе в обмен на мое извинение перед отцом,

– рассказывает Берендеев.

По его словам, после того, как он отказался, ему намекнули, что у него будут неприятности, а на следующий день Дорошенко уже назначил 11 классу нового руководителя и проводил кастинг на должность нового учителя истории.

"Меня обвинили, что я оскорбляю отца, сорвал свое родительское собрание, ну и нужно готовиться к увольнению", – добавил Берендеев.