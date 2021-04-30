Директор Департамента образования и науки КГГА Елена Фиданян рассказала, что ожидает учеников после ослабления карантина и каким будет последний месяц учебного года.

Важно Будут ли ученики в Киеве учиться летом из-за карантина: решение КГГА

Уроки на открытом воздухе

Она подчеркнула, что в мае дети по расписанию будут приходить в учебные заведения. Но все входы в школы будут распределены по определенным классам. Эта традиция в Киеве действует целый учебный год.

По ее словам, в школах также будут соблюдать все требования по санитарному регламенту, в частности обязательное – дезинфекция и мытье рук, проветривание помещений по графику и тому подобное.

И еще – надеемся, что погода будет нас радовать, ибо мы снова будем внедрять уроки на открытом воздухе. Это уроки, которые были внедрены еще в 60-е годы известным педагогом Василием Сухомлинским,

– рассказала Фиданян.

Директор Департамента образования и науки добавила, что при возможности и необходимости часть класса может учиться на улице.

К примеру, по естествознанию, биологии или даже рисованию – дети могут вынести мольберты на улицу. Поэтому, можно использовать школьные уличные пространства для проведения уроков.

"Многие школы у нас уже даже имеют помещения, которые имеют навесы, и куда можно выйти и работать. Или имеют внутренние школьные дворы оборудованные", – добавила она.

Будут ли продолжать обучение летом

Фиданян подчеркнула, что в Киеве не будут продолжать обучение летом, потому что его не останавливали.

По ее словам, продолжать обучение в Киеве нет необходимости. Учебный год не продлен до 1 июля. Просто июнь является другим месяцем работы для педагогов – у учителей начинается довольно непростая работа, когда надо:

провести оценивание,

заполнить всю документацию,

перенести оценки из журнала в личное дело,

провести несколько педагогических советов,

провести ВНО для выпускников и тому подобное.

Что в Киеве планируют для выпускников

Фиданян отметила, что максимальная недельная нагрузка на ученика 11 класса – 36 часов. Это слишком много и утомительно. Поэтому в столице решили уменьшить нагрузку для выпускников.

Так, обучение по определенным предметам будет объединенным и пройдет в проектных работах.

Например, по нескольким предметам одиннадцатиклассники сделают проект, и за это получают оценку по нескольким предметам. Это позволяет уменьшить количество обязательно посещаемых уроков, а нагрузка может составлять 12 часов в неделю,

– подчеркнула Фиданян.

Как будут зачислять учеников в первые классы

Также директор Департамента образования рассказала, что уже не первый год в Киеве в первые классы учеников принимают в соответствии с порядком.

Но в этом году отменили прием в первые классы из-за конкурсных испытаний. "Их больше не существует, за каждым учебным заведением закреплена территория обслуживания. Но родители имеют право выбора", – добавила она.

По словам Фиданян, в каждую школу в Киеве будут приняты заявления и документы для зачисления. Но сначала примут всех тех, кто есть на территории обслуживания, и после них начнется прием на свободные места.

Кого еще будут в первую очередь принимать в первый класс:

детей, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе;

детей работников учреждения образования;

детей из садиков, которые входят в структуру школы.

К слову, в Киеве с субботы, 1 мая, ослабят карантин. В частности, возобновит работу транспорт и заработают заведения питания, а учебные заведения начнут работать с 5 мая.