Конец саботажа: в школе в Ровненской области новый директор начнет отстранять учителей

В бунтарской школе Степангорода Ровненской области теперь смогут отстранять от работы непривитых учителей. На днях там назначили нового директора.

Это означает, что после месяца саботажа теперь руководитель школы может отстранить непривитых сотрудников. О назначении сообщил заместитель главы Ровненской ОГА Игорь Тимошенко.

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Саботаж невакцинированных учителей в школе

В школе села Степангород Ровненской области сейчас учится более 600 детей, работают в учреждении – 83 работника. Но по состоянию на 25 ноября прививку от коронавируса сделали лишь шестеро:

4 педагога;

2 техработника.

Добавим, что регион находится в красной зоне с 23 октября. Поэтому без ограничений там могли работать только школы, где 100% коллектива получили обе дозы вакцины.

Кроме того, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации. Поэтому всех невакцинированных работников заведения должны были бы отстранить от работы. Но в школе Степангорода учителя саботировали постановление правительства и приказ Минздрава.

Под устранение подпадала и бывшая директор – она тоже не сделала прививку. Она продлила декретный отпуск, а все, кому предлагали заменить ее – отказались.

Никто не хотел брать на себя обязанности директора. И пока руководителя не было, непривитые учителя продолжили учить детей очно, потому что некому было издать приказ об отстранении. Там не захотели даже перейти на дистанционку. Учителя согласились на компромисс – за свои деньги дважды в неделю делать экспресс-тесты на COVID-19.

В школе назначили нового директора

Сейчас в городе более 2 тысяч активных больных COVID-19. За последние сутки, 30 ноября, зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей, умерли – трое человек. Всего в Ровненской области за сутки заболели 485 человек.

В конце концов нашлась смелая, которая согласилась взять на себя обязанности директора.

Определен человек, который имеет авторитет в коллективе, практически поддержана кандидатура руководителя коллективом, родительским комитетом. Есть приказ о назначении и я убежден, что ситуация наладится,

– сообщил Тимошко.

Приказ о назначении на должность директора школы уже издали. В управлении образования говорят, что это – одна из работниц школы. Она должна приступить к обязанностям 2 декабря.

После этого новый руководитель учреждения должен выяснить, кто из коллектива имеет противопоказания к вакцинации, кто уже привился, кто переболел коронавирусом, а кого – надо отстранить за отказ или уклонение от вакцинации.

К слову, суд на Волыни в течение 9 дней зарегистрировал от работников образования 10 исковых заявлений на своих работодателей. Учителя просят признать незаконным и отменить приказ об отстранении. Детали – читайте по ссылке.