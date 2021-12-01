Это означает, что после месяца саботажа теперь руководитель школы может отстранить непривитых сотрудников. О назначении сообщил заместитель главы Ровненской ОГА Игорь Тимошенко.

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Саботаж невакцинированных учителей в школе

В школе села Степангород Ровненской области сейчас учится более 600 детей, работают в учреждении – 83 работника. Но по состоянию на 25 ноября прививку от коронавируса сделали лишь шестеро:

4 педагога;

2 техработника.

Добавим, что регион находится в красной зоне с 23 октября. Поэтому без ограничений там могли работать только школы, где 100% коллектива получили обе дозы вакцины.

Кроме того, 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава об обязательной вакцинации. Поэтому всех невакцинированных работников заведения должны были бы отстранить от работы. Но в школе Степангорода учителя саботировали постановление правительства и приказ Минздрава.

Под устранение подпадала и бывшая директор – она тоже не сделала прививку. Она продлила декретный отпуск, а все, кому предлагали заменить ее – отказались.

Никто не хотел брать на себя обязанности директора. И пока руководителя не было, непривитые учителя продолжили учить детей очно, потому что некому было издать приказ об отстранении. Там не захотели даже перейти на дистанционку. Учителя согласились на компромисс – за свои деньги дважды в неделю делать экспресс-тесты на COVID-19.

Коронавирус в Ровно! Сейчас в городе более 2 тысяч активных больных COVID-19. За последние сутки, 30 ноября, зарегистрировано 78 новых случаев заболевания коронавирусом среди жителей, умерли – трое человек. Всего в Ровненской области за сутки заболели 485 человек.

В школе назначили нового директора

В конце концов нашлась смелая, которая согласилась взять на себя обязанности директора.

Определен человек, который имеет авторитет в коллективе, практически поддержана кандидатура руководителя коллективом, родительским комитетом. Есть приказ о назначении и я убежден, что ситуация наладится,

– сообщил Тимошко.

Приказ о назначении на должность директора школы уже издали. В управлении образования говорят, что это – одна из работниц школы. Она должна приступить к обязанностям 2 декабря.

После этого новый руководитель учреждения должен выяснить, кто из коллектива имеет противопоказания к вакцинации, кто уже привился, кто переболел коронавирусом, а кого – надо отстранить за отказ или уклонение от вакцинации.

К слову, суд на Волыни в течение 9 дней зарегистрировал от работников образования 10 исковых заявлений на своих работодателей. Учителя просят признать незаконным и отменить приказ об отстранении. Детали – читайте по ссылке.