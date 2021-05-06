Горбачев подтвердил, что государственную итоговую аттестацию в форме ВНО в этом году могут не сдавать те одиннадцатиклассники, которые не планируют поступать в ВУЗ.

К теме Сейчас существует опасность отмены ВНО, – образовательный омбудсмен

Кому нужно сдавать ГИА-2021

В то же время образовательный омбудсмен советует выпускникам, которые хотят поступить в иностранный ВУЗ, обязательно сдавать ВНО.

Зарубежные университеты принимают только оценки и свидетельства, занесенные в государственную базу. В прошлом году люди говорили, что иностранные университеты не требуют ВНО. Но, в августе начались обращения, чтобы дали возможность составить ВНО для вступления,

– пояснил он.

Могут ли ученики сдать ГИА в школе? Образовательный омбудсмен отметил, что выпускники могут сдать ГИА в своем учебном заведении по программе, которую заключит школа.

Горачев также добавил, что если по разным причинам ученик не смог попасть на основную сессию ВНО, то он может зарегистрироваться на дополнительную сессию, которая продлится с 29 июня до 14 июля.

"Конечно, если человек заболеет и не сможет посетить ни основную, ни дополнительную сессии, то других вариантов сдать ВНО и стать студентом в этом году нет. Но это можно будет сделать в следующем году", – подытожил омбудсмен.

К слову, зарегистрироваться на дополнительную сессию ВНО можно с 6 по 18 мая. Кто может зарегистрироваться, как это сделать и график дополнительной сессии ВНО – читайте в материале.