Кому из педагогов повысили зарплаты и доплаты с января 2022 года: детальное объяснение

С 1 января 2022 года в учебных заведениях повысили зарплаты и доплаты за отдельные виды педагогической деятельности. Кому из педагогов повысили ставку и за что теперь будут доплачивать больше читайте в статье.

В то же время, несколько нормативных документов, регулировавших выплату доплат и надбавок до этого, утратили силу.

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Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев отметил, что в настоящее время должностной оклад педагога состоит из небольшой ставки и большого количества надбавок и доплат, которые могут составлять половину и больше зарплаты педагога.

Повышение ставок педагогам

Постановление правительства от 28 декабря 2021 года повышает должностные оклады за работу в определенных типах учреждений и учреждений образования с 1 января 2022 года. В частности:

Директорам школ с количеством учащихся более 1000 человек (за каждые 700 учащихся – 5%);

Директорам садов с количеством детей свыше 60 человек (за каждые последующие 60 детей – 3%);

Педагогам, работающим в учреждениях специализированного образования художественного, спортивного, военного и научного направления, других учреждениях специализированного образования, определенных законодательством – 10%;

Директорам и педагогам в гимназиях, лицеях, коллегиумах, гимназиях-интернатах, лицеях-интернатах, коллегиумах-интернатах, которые созданы для введения в действие Законов Украины "Об образовании", как учреждения II, II-III, III степеней с углубленным изучением отдельных предметов в соответствии с профилем, с профильным обучением – 10%;

Работникам высших профессиональных (профессионально-технических) училищ, центров профессионального (профессионально-технического) образования и колледжей, профессионального (профессионально-технического) образования со специфическими условиями обучения – 10%;

Педагогам, помощникам воспитателей и руководящим работникам в учреждениях образования интернатного типа или имеющих структурное подразделение (интернат, пансион и т.п.) – 10%;

Педагогам, помощникам воспитателей и руководящим работникам в учреждениях дошкольного образования компенсирующего типа (специальных, санаторных), в учебных заведениях для детей, нуждающихся в особых условиях воспитания и длительном лечении; в учебных заведениях при учреждениях исполнения наказаний, приемниках-распределителях для детей, школах социальной реабилитации, центрах медико-социальной реабилитации детей, приютах для детей, детских домах и школах интернатного типа для детей-сирот – 20%;

Педагогам, помощникам воспитателей и руководителям в специальных школах (учебно-реабилитационных центрах); в инклюзивно-ресурсных центрах, логопедических пунктах – 25%;

Педагогам, помощникам воспитателей и руководящим работникам в специализированных домах ребенка, детских домах и школах интернатного типа для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, где учатся дети с особыми образовательными потребностями или нуждающиеся в длительном лечении; в противотуберкулезных учреждениях, учреждениях, отделениях для детей, больных активными формами туберкулеза – 30 %;

Педагогическим работникам в учреждениях и учреждениях здравоохранения (детских больницах, детских санаториях и т.п.), социальной защиты (центрах комплексной реабилитации для детей с инвалидностью, отделениях для детей с инвалидностью и т.п.) – 15 – 20 %;

Заведующим учебной (педагогической) частью в учреждениях и учреждениях здравоохранения (детских больницах, детских санаториях и т.п.) – 15 – 20 %;

Методистам организационно-методических кабинетов областных детских клинических больниц – 10%;

Методистам в заведениях последипломного образования (повышение квалификации педагогических работников), областных учебно-методических кабинетах (центрах) – 15%;

Руководителям, консультантам, психологам в центрах профессионального развития педагогических работников – 10%;

Руководителя Киевского дворца детей и юношества – 10%;

Руководителям крупнейших заведений внешкольного образования, заведующим отделами, лабораториями, кабинетами Киевского дворца детей и юношества – 5 %;

Руководителям оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием детей, учреждений дошкольного образования с круглосуточным пребыванием детей или таких, в которых есть группы (группа) с круглосуточным пребыванием детей – 5%;

Руководителям колледжей, межшкольных учебно-производственных комбинатов, межшкольных ресурсных центров, профтехов и учреждений других типов, осуществляющих подготовку квалифицированных рабочих, с количеством учащихся (студентов) более 800 человек – 5%.

За что будут доплачивать педагогам

Доплаты в основном компенсируют педагогическому работнику заработную плату за увеличение объема работы, времени ее выполнения и напряженность работы.

Доплаты могут устанавливаться законодательством, учредителями и/или руководителем учебного заведения, который согласовывает их с профсоюзным комитетом.

За классное руководство

С января 2022 года учителям и другим педагогам (кроме руководящих должностей) в 1 – 4 и подготовительных классах в школах (в том числе в учебных заведениях при учреждениях исполнения наказаний) – 20%;

учителям и другим педагогам (кроме руководящих должностей) в 5 – 11 (12) классах в школах (в том числе в учебных заведениях при учреждениях исполнения наказаний) – 25%;

преподавателям, старшим преподавателям, мастерам производственного обучения и другим педагогическим работникам (кроме руководящих) в профтехах, колледжах – 20%.

За проверку учебных работ

С 2022 года учителям (в том числе тем, которые проводят индивидуальные и групповые занятия с учащимися, получающими образование по семейной (домашней) форме или на педагогическом патронаже) в подготовительных и 1 – 4 классах школ всех типов и наименований устанавливается доплата независимо от нагрузки – 15%;

Учителям (в том числе тем, которые проводят индивидуальные и групповые занятия с учащимися, получающими образование по семейной (домашней) форме или на педагогическом патронаже) в 5 – 11 (12) школ, преподавателям, старшим преподавателям в профтехах, колледжах в таких размерах:

по языку и литературе – 20%;

по математике – 15%;

по иностранному языку, технической механике (конструированию) и чертежу – 10%.

Указанная доплата устанавливается в зависимости от педагогической погрузки учителя или преподавателя по предметам, по которым установлена ​​доплата за проверку учебных работ 10 – 20%.

За руководство

Теперь учителям в школах, преподавателям в профтехах, старшим преподавателям и преподавателям в колледжах за руководство предметными, цикловыми, методическими комиссиями – 10 – 15%;

Учителям (преподавателям) в школах (начальных школах), художественных школах с количеством соискателей образования до 20, в которых должность директора не вводится, за руководство таким учебным заведением – 25%;

Мастерам производственного обучения в профтехах, на которых возложено организационное, методическое руководство учебно-производственной деятельностью всех мастеров по профессии, работающих в учебно-производственной мастерской – 15%;

Руководителю школы, в котором организовано обучение учащихся в классах (группах) с вечерней (очной) и заочной формами получения образования, за руководство такими классами (группами) – 25%;

Руководителям, заместителям руководителей, отвечающих за организацию учебно-производственной работы, и старшим мастерам в профтехах, в которых созданы вечерние (сменные) группы, за организацию и руководство учебно-производственным обучением учащихся вечерних (сменных) групп – 15%;

Руководителю кружка в учреждениях внешкольного образования, который осуществляет руководство отделом (при наличии в отделе не менее 10 кружков одного профиля и при отсутствии штатной должности заведующего отделом) – 15%.

За организацию инклюзивного обучения

Обновлены доплаты за организацию инклюзивного обучения и работу в инклюзивных классах:

Руководителю учебного заведения, в котором организовано обучение лиц по ООП и создано три и более инклюзивных класса (группы), и заместителю руководителя по учебной работе такого учебного заведения, в обязанности которого входит организация инклюзивного обучения лиц по ООП – 20%;

Педагогам и помощникам воспитателей в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального образования за работу в инклюзивных классах (группах) – 20%.

За обслуживание компьютерной техники

Учителям, преподавателям и другим работникам, на которых положено обслуживание компьютерной техники, в учебных заведениях, где созданы кабинеты информатики – 10 – 15%.

Также остается в силе доплата 10 – 15% за обслуживание компьютерной техники.

За ведение школьного сайта, делопроизводства, бухгалтерии

Новая доплата учителям, преподавателям и другим работникам в учебных заведениях, отвечающих за ведение делопроизводства, бухгалтерского учета, вебсайта – 10%.

За внеклассную работу

Прежде всего, отметим, что остается в силе доплата 10 – 40% за проведение внеклассной работы с учащимися.

А с 2022 года педагогам в общем среднем образовании всех типов и наименований за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся в таких размерах – от 10 – 40 %:

10% – при наличии 10-19 классов (классов-комплектов)

20% – при наличии 20-29 классов

30 – 40% – при наличии 30 и более классов

Педагогам в детских домах и школах интернатного типа для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, за проведение внеклассной работы по физическому воспитанию учащихся – 30%.

За заведование

Остаются доплаты за заведование:

учебными (учебно-методическими) кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками, учебно-исследовательскими участками, комнатами хранения оружия, стрелковыми тирами, паспортизированными музеями – 10 – 15%;

кабинетами информатики и мастерскими – 15 – 20%;

структурными подразделениями учебных заведений – 25%;

библиотекой (медиатекой) или за библиотечную работу или работу с библиотечным фондом учебников – 5 – 15%.

Обновлены доплаты за заведование:

Учителям, преподавателям и другим педагогам в школах, профтехах, колледжах за заведование учебными (учебно-методическими) кабинетами, ресурсными комнатами, лабораториями, спортивными залами или площадками, учебно-практическими центрами, учебно-исследовательскими участками, комнатами хранения оружия, стрелками музеями – 10 – 15%;

Учителям, преподавателям и другим педагогическим работникам в школах, профтехах и колледжах за заведование мастерскими, кабинетами информатики – 15 – 20%;

Руководящим или другим педагогическим работникам, на которых возложены обязанности заведования структурным подразделением в учебных заведениях, за заведование структурным подразделением (пансион (интернат), филиал, дошкольное подразделение, внешкольное подразделение, реабилитационное отделение и т.д.), при отсутствии штатной должности заведующего (руководителя) ) такого подразделения – 25%;

Педагогам в заведениях внешкольного образования за заведование мастерскими и паспортизированными музеями – 15 – 20%;

Педагогам в заведениях внешкольного образования за заведование учебными кабинетами, лабораториями, уголками живой природы, дендропарками, зимним садом, учебно-исследовательскими участками, теплицами – 10 – 15 %;

Преподавателям, старшим преподавателям в колледжах за заведование вечерними, заочными отделениями, отделениями по одной или нескольким специальностям при отсутствии штатной должности заведующего отделением – 15%;

Педагогам школ, где организовано обучение учащихся в классах (группах) с вечерней (очной) и заочной формами получения образования, за заведование заочным отделением, учебно-консультативными пунктами – 10%;

Педагогам и другим работникам, которые проводят библиотечную работу и работу с библиотечным фондом учебников, в школах, профтехах за заведование библиотекой при отсутствии штатной должности заведующего библиотекой – 5 – 15%.

Доплата за сертификацию

Остаются доплаты педагогическим работникам, которые прошли сертификацию в размере 20% должностного оклада (ставки заработной платы) в течение срока действия сертификата.

Обновленные доплаты – педагогам учебных заведений, успешно прошедших сертификацию, в течение срока действия сертификата пропорционально объему педагогической нагрузки, выполняемой в должности, по которой пройдена сертификация – 20%.

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Доплаты за другие виды педагогической деятельности

Обновлены доплаты

Педагогам учебных заведений с опытом педагогической деятельности не менее пяти лет по соответствующей специальности (такой же или родственной предметной специальности или специализацией), на которых по решению руководителя учебного заведения возложено исполнение обязанностей педагога-наставника для лиц, проходящих педагогическую интернатуру – 20%;

Руководящим работникам и другим педагогам внегородских оздоровительных лагерей или лагерей с круглосуточным пребыванием детей, а также туристских походов, экспедиций, экскурсий за систематическую работу сверх установленной продолжительности рабочего времени – 15%;

Руководителям, заместителям руководителей в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего образования, учащиеся (студенты) которых проживают в общежитиях – 10%.

Остаются доплаты за другие виды педагогической (учебной, воспитательной, методической, организационной) деятельности. Учредитель учебного заведения и/или учебное заведение имеет право устанавливать дополнительные виды и размеры доплат, повышение окладов за счет собственных поступлений.

Учредители частных, корпоративных учебных заведений имеют право устанавливать другие размеры и условия оплаты труда, вознаграждения и пособия для педагогических работников. Руководитель или учредитель учебного заведения не могут отменять определенные законодательством доплаты.

За научные степени

Остаются доплаты за почетные, ученые, спортивные звания, научные степени – в размере 15 – 30% должностного оклада.

Если работник имеет ученое звание профессора, предельный размер доплаты ему устанавливается в размере 33% должностного оклада, если доцента, старшего научного сотрудника, старшего исследователя – в предельном размере 25%.

Если работник имеет ученую степень доктора наук – доплата ему устанавливается в предельном размере 25% должностного оклада, а если кандидат наук или доктор философии – в предельном размере 15% должностного оклада.

Доплаты за ученое звание или ученую степень устанавливаются работникам, если их деятельность по профилю совпадает с имеющимся ученым званием или степенью. Если работник имеет два или более звания или степени, доплата устанавливается по одному из них.

То, отвечает ли ученое звание и степень профиля деятельности работника в должности, которую он занимает, определяет руководитель учебного заведения, учреждения образования или научного учреждения.

За работу в ночное время

Остается действующей доплата в размере до 40% часовой тарифной ставки (должностного оклада) педагогическим работникам за работу в ночное время за каждый час работы с 22:00 до 6:00.

За дополнительную работу

Остаются действующими доплаты, устанавливаемые педагогическим работникам за:

совмещение профессий (должностей);

расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемой работы (воспитателям и помощникам воспитателей детских дошкольных учреждений за превышение плановой наполняемости групп);

за исполнение наряду с основной работой обязанностей временно отсутствующих работников.

Что нужно знать об этом виде доплат? Их размеры и перечень совмещаемых профессий (должностей) не ограничиваются, но эти доплаты не могут быть больше 50% ставки зарплаты.

Конкретный размер этих доплат устанавливается фактически выполненным объемом работ. Доплаты за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя учебного заведения его штатным заместителям не выплачиваются.

Надбавки

Руководители учебных заведений имеют право в пределах фонда зарплаты (фонда оплаты труда) устанавливать надбавки, а самим руководителям надбавки утверждаются органами управления.

Надбавки выполняют поощрительную функцию заработной платы. То есть основное предназначение надбавок – стимулировать педагогов повышать свое профессиональное мастерство, работать лучше, проявлять творческий потенциал и креативность.

Повышенная ставка за звание

Остаются надбавки за звание "Учитель-методист", "Преподаватель-методист" – 15% к ставке, а за звание "Старший учитель", "Старший преподаватель", "Воспитатель-методист", "Педагог-организатор-методист", "Старший вожатый-методист", "Практический психолог-методист", "Руководитель кружка-методист", "Старший воспитатель" – на 10%.

За почетные звания Украины, СССР, союзных республик СССР "народный" – надбавка 40%, "заслуженный" – надбавка 20% должностного оклада.

Обновленные надбавки:

Педагогическим работникам, которым по результатам аттестации присвоены педагогические звания "учитель-методист", "преподаватель-методист", "воспитатель-методист", "мастер производственного обучения I категории" – 15%;

Педагогам, которым по результатам аттестации присвоены педагогические звания "старший учитель", "старший преподаватель", "старший воспитатель", "руководитель кружка – методист", "педагог-организатор-методист", "практический психолог-методист", "старший вожатый– методист", "мастер производственного обучения II категории" – 10%;

Мастерам производственного обучения в профтехах, межшкольных ресурсных центрах, межшкольных учебно-производственных комбинатах, имеющих звание "Мастер-повар", "Мастер-кондитер" и перешедшие на эту работу с предприятий общественного питания – 20%;

Руководителям кружков, секций, студий и других форм кружковой работы за звание "Народный мастер" – 10%.

Прибавка за знание и использование иностранного языка

Остаются действующими надбавки за знание и использование в работе иностранного языка: одного европейского – 10%, одного восточного, финно-угорского или африканского – 15%, двух и более языков – 25% должностного оклада. Но эта надбавка не устанавливается работникам, для которых знание иностранного языка предусмотрено должностью.

Обновленные надбавки:

Руководителям и педагогам, владеющим иностранным языком и применяющим его в практической работе, в школах с углубленным изучением иностранного языка, колледжах – 10%;

Руководящим и педагогическим работникам в садах, где общение с детьми осуществляется на иностранном языке – 5%.

Надбавка педагогом ИРЦ

С 1 января 2022 года устанавливается надбавка не менее 25% педагогам инклюзивно-ресурсных центров.

Педагогам, помощникам воспитателей и руководящим работникам, деятельность которых напрямую связана с образовательным процессом, в специальных заведениях общего среднего образования (специальных школах, учебно-реабилитационных центрах), других специальных учебных заведениях (профессионального (профессионально-технического)), профессионального передового образования (или при наличии специальных групп, классов); в инклюзивно-ресурсных центрах, логопедических пунктах – 25%.

Стимулирующие надбавки

Остаются действующие требования, что стимулирующие надбавки устанавливаются:

за высокие творческие и производственные достижения педагогического работника в зависимости от личного вклада каждого работника;

за выполнение особо важных (срочных) работ сроком их выполнения;

за сложность и напряженность в работе.

Максимальный размер этих надбавок для одного работника не должен превышать 50% должностного оклада. Это ограничение не распространяется на работников государственных учреждений.

Руководитель учебного заведения может уменьшить или полностью отменить эти надбавки, если качество работы педагога ухудшается.

Надбавка за престижность труда

Остается в силе надбавка за престижность труда. Она не может быть менее 5% и не может превышать 30% должностного оклада, независимо от подчинения учебных заведений. Ее размер устанавливает руководитель заведения внутри фонда оплаты труда и на весь объем учебной нагрузки.

Надбавка за апробацию НУШ

Остается действующая надбавка за апробацию НУШ, которая устанавливается для руководителей школ, их заместителей на должностях педагогов и учителей школ, в которых апробируют государственный стандарт начального образования НУШ на период до 2029 года и школ, в которых обучение хотя бы в одном из начальных классов будет осуществляться по этому государственному стандарту – в размере не менее 20%.

Надбавка в учебных заведениях с языком нацменьшинств

Остается действующая надбавка, которая начисляется учителям украинского языка и литературы школ с обучением языкам национальных меньшинств в размере не менее 20%.

Надбавка за выслугу лет

Остается в силе надбавка за выслугу лет педагогическим работникам. Она выплачивается каждый месяц. Если выслуга лет составляет свыше трех лет – 10%, свыше 10 лет – 20%, а свыше 20 лет – 30% должностного оклада.

Надбавка за спортивные звания

Остаются надбавки за спортивные звания:

"заслуженный тренер", "заслуженный мастер спорта" – выплачивается надбавка в размере 20%,

"мастер спорта международного класса" – 15%,

"мастер спорта" – 10%.

Прибавки за почетные и спортивные звания начисляются работникам в том случае, если их деятельность по профилю совпадает с почетным или спортивным званием.

Если есть два или более званий, надбавки устанавливаются по одному (высшему) званию. То, отвечает ли почетное или спортивное звание профиля деятельности работника на занимаемой должности, определяет руководитель учебного заведения.

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