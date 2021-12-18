Коммунальные на домашку, онлайн-игры: несколько советов, как заинтересовать учеников математикой
Источник:"Всеосвіта"
Школьники не слишком увлекаются математикой из-за непонимания ценности знаний в повседневной жизни. Ведь нынешняя школьная программа пресыщена теорией, а для практики времени на уроках мало. Из-за этого математика часто неясна и неоценима.
Однако школьников таки можно заинтересовать математикой. Для этого нужно чаще давать задания из повседневной жизни и проводить игры.
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Как поощрить школьников изучать математику
Объясните, что все вокруг – математика
На самом деле математика очень сильно связана с реальной жизнью. В частности, благодаря математике рассчитывают зарплату, совершают покупки, оплачивают коммунальные услуги и тому подобное.
Поэтому изучая любую тему по программе, обязательно объясняйте, где именно можно использовать эти знания.
Знания в области математики нужны в повседневной жизни / Фото "Всеосвіта"
Задавайте домашние задания из повседневной жизни
Цель уроков математики – это не просто решать абстрактные примеры из учебника. Дети лучше запомнят информацию, если будут применять математические знания в повседневной жизни:
- понимать принцип формирования счетов за коммунальные услуги,
- сравнивать расходы и доходы;
- рассчитывать сумму процента банковского кредита;
- будут вычислять стоимость доставки любой покупки и тому подобное.
Теоретические знания обязательно должны иметь практический смысл. Например, как домашнее задание можно предложить:
- переписать текущие показатели счетчиков за холодную и горячую воду или за газ;
- узнать стоимость кубометра;
- сравнить текущие показатели с платежками прошлого месяца;
- рассчитать, сколько нужно оплатить соответствующие услуги на текущий период.
Кроме того, подростки, выполняя подобные задания, чувствуют себя более взрослыми и самостоятельными. В свою очередь самостоятельность – особый вид удовольствия, который повышает уровень заинтересованности математикой.
Применяйте математические интересности во время уроков
Интриги и интересные игры всегда мотивируют детей. Например, можно продемонстрировать школьникам математический фокус, а потом вместе разобраться, магия это или математика, и по какому принципу работает.
Пример математического фокуса: Попросите учеников загадать любое число и выполнить три действия несложных вычислений, после чего вы угадаете результат.
Сначала ученикам нужно мысленно загадать число, затем умножить его на 2, после этого прибавить к результату 8. Сумму разделить на 2 и вычесть задуманное число.
В результате, какое бы число ни задумали ученики, в результате математических вычислений у всех получится одинаковый результат – 4.
Так можно формализовать принцип фокуса / Фото "Всеосвіта"
Также вашим ученикам непременно понравятся творческие задачи, для решения которых придется проявить смекалку и логическое мышление.
Многие ученики интересуются оригами. Однако мало, кто задумывается, что в основе этого искусства лежат математические закономерности. Предложите вместе составить интересную фигурку и проанализировать, как можно, например, формализовать процесс ее создания.
Оригами для понимания математики / Фото "Всеосвіта"
Практикуйте онлайн-игры по математике
Современные подростки обожают гаджеты и поэтому, как правило, с восторгом воспринимают большинство задач, которые нужно выполнить онлайн. К тому же ученики любого возраста любят играть в игры.
Задания онлайн позволяют не только осваивать математику в непринужденном игровом формате. Можно также использовать математические тесты, с помощью которых можно автоматически проверить уровень знаний учащихся.